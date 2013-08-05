新西兰官员称中国叫停澳新奶粉进口

新西兰贸易部长Tim Groser称，中国全面暂停从新西兰和澳大利亚进口奶粉。新西兰恒天然称其向八家企业出售了可能受肉毒杆菌污染的浓缩乳清蛋白，受影响地区包括中国、马来西亚、越南、泰国和沙特等。图为新西兰年度牛奶产出、对中国乳制品出口以及恒天然各地区销量的图表。路透