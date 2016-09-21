焦点：乳品价格反弹助力新西兰元冲高 或迫使央行继续降息

2013年8月6日，新西兰恒天然的一辆牛奶运输罐车在路上。 REUTERS/Nigel Marple

路透惠灵顿9月21日 - 牛奶价格大幅反弹，让新西兰玛纳瓦图(Manawatu)奶农Andrew Hoggard笑逐颜开，却让新西兰央行头痛不已，因随之而来的新西兰元汇价飙升，可能让新西兰这个依赖出口的国家经济受损，并迫使央行进一步降息。

新西兰出口的主要乳制品--全脂奶粉价格本月触及一年高位，因全球供应过剩局面显露缓解迹象。

“形势还是非常不稳定，但有足够多的迹象显示，我们宁可偏向于认为这或许是复苏的开端，”Hoggard说。他的奶牛场位于首都惠灵顿以北，饲养了550头奶牛。

的确，价格复苏让奶农感到些许宽慰，并给乳品业带来提振。乳品业是新西兰经济的中流砥柱，占该国出口收入的五分之一左右，但目前有85%的奶农仍为亏损运营。

然而麻烦的是，牛奶价格反弹助力新西兰元上冲，导致其他出口商和旅游观光等行业的日子不好过，进而对新西兰经济构成潜在风险。今年第二季，新西兰经济实现两年来最快增速。

这就加重了新西兰央行将指标利率从当前2.0%纪录低位进一步调低的压力。如果不是在周四会议上，之后也会很快行动，因为本币强势也在压制本就低迷的通胀水平。

“我们预计(央行)会发出进一步放松货币政策的信号，为11月降息敞开大门。新西兰元走强将继续令央行难以达成其通胀目标，”澳新银行首席经济学家Cameron Bagrie称。

今年已降息两次的新西兰央行已经多次表示，需要新西兰元贬值来支撑该国出口导向型经济。事实上，在8月份的利率会议上，该央行表示降息25个基点至纪录低位2.0%，是因为“需要有更多的货币政策刺激举措来促使本币贬值”。

**新西兰元走强令出口承压**

相对于日本、欧洲和美国的负利率或者超低利率，新西兰的政策利率颇具吸引力，正因为如此，新西兰元今年以来一直获得支撑。

新西兰元兑美元较上年同期上涨17%左右，而且兑澳元有望在两国货币自由浮动以来首次达到平价。

肉类出口等领域因此承压严重。肉类占到新西兰出口商品的10%以上。

新西兰肉品合作社Alliance Group Ltd销售总经理Murray Brown表示，新西兰元的波动“造成了一大障碍”，使得出口商难以通过价格恢复业绩，偏低的汇率“肯定是有利许多”。

旅游业为新西兰赚取外汇的最大宗行业，每年市场规模达300亿新西兰元，是另一个面临动荡的行业。

“强势新西兰元对旅游业构成阻力，”新西兰旅游业协会(Tourism Industry Aotearoa)执行长Chris Roberts表示。

可以确定的是，新西兰元也削弱了乳制品景气回升的部分光环；最近几年主要消费国中国需求放缓，且市场供应过剩，导致乳制品业遭到挤压。

尽管乳制品价格自8月初以来已经跳涨30%，但仍只有2013年水准的一半左右。

乳制品巨擘恒天然周三调高本季支付给农场股东的价格。但恒天然董事长John Wilson警告称，新西兰元汇率偏高正抵销牛奶价格“的部分涨势”。

这一切或许将促使新西兰央行总裁惠勒周四传递出明确的宽松讯息。

OM Financial分析师Stuart Ive表示，“惠勒单靠喊话是止不住新西兰元涨势的，他需要采取更多行动。”(完)