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时事要闻 | 2016年 11月 22日 星期二 08:45 BJT

新西兰北岛发生6.3级地震--美国地质调查局

路透惠灵顿11月22日 - 新西兰中部周二发生地震，美国地质调查局初步测定为6.3级。约一周前该国南岛刚刚发生强震，两人死亡。

周二地震震中在北岛沿岸外海，距离北帕莫斯顿138公里(86英里)，深度为37公里(23英里)。

自11月14日凌晨基督城附近发生7.8级地震以来，已发生数千次余震。(完)

(编译 张涛；审校 杜明霞)

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