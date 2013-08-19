新西兰高官称美国将做出让步 以达成TPP

路透华盛顿8月16日 - 新西兰一名高级官员周五表示，他认为美国将同意逐步取消糖和奶制品等政治敏感行业的关税，以同亚太国家达成区域自由贸易协议。

“我们认为美国政府专注于跨太平洋伙伴协议(TPP)，希望在今年完成谈判，”新西兰驻美国大使Mike Moore对记者表示，“我们可以发现(美国谈判代表的)行动速度加快。”

新西兰和美国等12个国家正努力在年底前完成跨太平洋伙伴协议谈判。

其他参与谈判的国家包括：澳洲、加拿大、墨西哥、智利、秘鲁、越南、新加坡、马来西亚、文莱、日本。其中日本刚刚加入这一持续了三年多的谈判。

这些国家下周将在汶莱举行TPP第19轮谈判。

此外，美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)及其他11个TPP国家的贸易代表将在汶莱回合谈判之初会面，商讨在12月31日达成协议所必须完成的艰困工作。

Moore表示，如果美国同意开放其市场进口更多的糖，这对新西兰的邻国澳洲来说是很重要的。

新西兰希望更能打入美国受保护的奶制品市场。Moore表示，由于美国奶农可望从协议中得到加拿大和日本的新出口机会，这个问题应该是可以处理的。

在被问及他相信美国准备愿意开放其敏感行业是否有具体的依据时，Moore表示，“是的，我有，但我无法透露。”

他并表示，最终的协议也将要求美国开放其市场进口更多的服饰、鞋类及鲶鱼，以换取越南实施艰难的改革。(完)

(编译 杜明霞/戴素萍 审校 徐文焰)

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