新西兰房价飞涨威胁金融稳定 央行考虑收紧抵押贷款规则

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透惠灵顿7月7日 - 新西兰房地产市场火爆，继续给金融稳定带来风险，央行考虑进一步收紧抵押贷款规则。
新西兰央行表示，正考虑进一步收紧贷款/价值比率，可能年底前行动。央行也在考察是否应该对负债/收入比率做出限制，但表示“将对该选项作出进一步调查研究。”
据国际货币基金组织(IMF)，在低利率、移民数量高企和供应短缺的刺激下，新西兰房屋价格上涨速度为全球第二快，仅次于卡塔尔。
“房地产市场失衡情况越来越严重，需要在多个方面采取政策行动，”新西兰央行副总裁斯宾塞(Grant Spencer)在周四央行网站上贴出的讲话稿中表示。
“急涨情形持续越久，越可能看到严重修正，而这会给金融系统和整个经济带来真正的风险，”斯宾塞补充道。
火爆的地产市场一直是新西兰央行的一大担忧，尤其是新西兰最大城市奥克兰。
据政府的地产评估机构QV，截至6月的一年，新西兰房价上涨13.5%，为十二年来最大涨幅，而奥克兰的涨幅达16.1%。
新西兰央行之前曾收紧贷款规则，以抑制飞涨的房价。央行在其5月的金融稳定性报告中称，这些措施降低了风险较高的银行贷款的规模。
新西兰央行表示，国内利率偏低在一定程度上刺激了房地产需求。新西兰央行的官方隔夜拆款利率目前在纪录低位2.25%。
斯宾塞称，虽然央行重点放在将通胀率保持在1-3%的目标区间，“央行(也)得考虑其货币政策选择是否会对国内金融系统的效率和稳定性有不利影响。”
当前新西兰的通胀率为0.4%。
当前新西兰央行被禁止利用货币政策主动支撑房地产，但该行指出进一步下调隔夜拆款利率或对金融稳定性构成风险。
“虽然CPI前景将最终决定未来货币政策的路径，但冒着金融稳定风险的代价也需要慎重考虑，”斯宾塞表示。(完)
(编译 艾茂林/王琛/孙国玉；审校 蔡美珍/张涛/李春喜)
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