焦点：高收益助新西兰元一飞冲天 央行本月或被迫再度降息

2016年3月10日拍到的美元与新西兰元现钞图片。 REUTERS/David Gray

路透惠灵顿4月5日 - 新西兰元重现升势，让该国央行的日子益发不好过，对这个南太平洋岛国而言至为关键的乳品行业也承受了进一步压力，央行最早本月再次降息的可能性也有所升高。

虽然新西兰元的绰号Kiwi来自于代表该国形象的不能飞的奇异鸟，但在美国联邦储备理事会(美联储)上月显出放慢加息脚步的姿态后，新西兰元NZD=D4还是一飞冲天。

新西兰元上周触及10个月高点0.6968美元，目前停留在0.6815，远离1月20日触及的年内低点0.6348，因在日本、欧洲甚至美国的低利率环境下，渴求收益的投资者继续将大量资金投向新西兰元计价资产。

新西兰元贸易加权指数目前较央行预测的第二季水准高出约3%。

“看起来好像没有任何事物能拉低新西兰元，”澳新银行分析师在客户报告中称。

这或许会迫使新西兰央行在4月28日会议放宽政策。新西兰央行上个月调降指标利率0.25个百分点至2.25%，令金融市场大感意外。新西兰重要出口产品乳品价格下挫、全球需求趋弱及低通胀，令国内经济受到打击，央行目前正努力设法重振经济。

“4月(降息)很有机会，特别是如果新西兰元持续在当前水准持坚，”新西兰银行(BNZ)研究主管Stephen Toplis称。BNZ的基本预测是下次降息将在6月政策会议。

新西兰央行已经点明，乳品业是金融稳定的一项重要风险。目前新西兰乳品业的85%农户都处于亏损。更不用说，若新西兰元汇率强劲，将削弱出口收入，加重乳品业的压力。

“这是非常真切的问题，当前农场出场价格导致一大部分乳品业者出现亏损，”澳新银行农业分析师Con Williams称。

此外，短期而言，新西兰元汇率偏高，将对央行达成通胀率目标造成威胁，因为强势新西兰元会压低进口商品的价格。

Toplis指出，新西兰央行将很难再次推迟降息，因为央行的职责是要将通胀率控制在1-3%内。新西兰目前的通胀年率仅为0.1%。

新西兰央行面临的挑战是，即便实施了几次降息--一些人士预计指标利率将在未来数月降至1.75%的纪录低位--可能仍将无法压制新西兰元的涨势，因投资者正把资金撤离其它收益率超低的发达国家，转投到新西兰。

新西兰两年期公债收益率目前为2.0%，远远高于德国两年期公债负0.5%的收益率，亦超过美债约0.7%的收益率。

不过，投资转向新西兰元的路程恐怕也不会一帆风顺，周二的疲弱企业信心报告就令新西兰元承压。

澳洲央行周二稍晚将公布的利率决议可能显示温和立场转淡，并且周三的GlobalDairyTrade乳品拍卖活动，或许也多少削弱新西兰元的吸引力。

“若新西兰元跌回此前的交投区间，一点也不会让人惊讶，因为当前的汇率水平将令新西兰元有点高处不胜寒，”OM Financial Limited的私人客户经理Stuart Ive说道。(完)