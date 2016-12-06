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时事要闻 | 2016年 12月 6日 星期二 08:28 BJT

新西兰财长英格利希表示将角逐总理一职

路透惠灵顿12月6日 - 新西兰财长英格利希周二表示，他将作为候选人角逐总理大位。

现任总理约翰基周一意外辞职，称他希望有更多时间陪伴家人。目前处于约翰基第三个三年任期中，新西兰政治稳定且在推进经济改革。

英格利希被视为取代约翰基的主要人选。他在议会参加会议后对记者称，他拥有“足够强的支持。”(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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