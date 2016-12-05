新西兰总理约翰基因家庭因素意外宣布辞职 愿支持财长接任（更新版）

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透惠灵顿12月5日 - 新西兰总理约翰基周一意外宣布辞职，称现在是他离开政坛的“合适时机”。约翰基担任总理超过八年，在全球金融危机后对经济的管理赢得赞誉。
约翰基称，他尚无近期计划，但向记者表示，他将为自己所在的国家党(National Party)留在议会一段时间，以避免因他离去而需要进行递补选举。
“我不可能做完整个任期，”约翰基在惠灵顿的每周例行记者会上表示，并称离职是因家庭因素。
国家党将于12月12日开会决定新任党魁与首相。
约翰基表示，若副手暨财长英格利希愿意出马，他将投票支持英格利希接任。
英格利希是资深政界人士，之前曾在家族农场工作，也曾在财政部担任政策分析师；分析师称他可能继续推行约翰基的许多核心政策。预计新西兰全国大选要到2017年底才会举行。
全球金融危机以及基督城附近发生两次毁灭性地震之后，约翰基和英格利希双双因管理国家经济有方而赢得赞赏。该国经济规模为2,400亿新西兰元(1,700亿美元)。
“作为一流的交易员，他(约翰基)知道应该在高位、而非低位卖出股票，”奥塔哥大学政治学讲师Bryce Edwards告诉路透。“所以他在巅峰时刻离开政坛，并将以受欢迎的政治家身份载入史册。”
Edwards还称，约翰基辞职后，国家党能否在下次选举时维持支持率令人疑虑。
维多利亚大学政治学教授Jon Johansson表示，约翰基在距离国家党领袖选举仅剩一周时宣布辞职，这一时点选择明显对英格利希有利。“这没有为他们（国家党）进行内部重整留出很多时间。”(完)
(编译 陈宗琦/王琛；审校 徐文焰)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)