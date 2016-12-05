新西兰总理约翰基因家庭因素意外宣布辞职 愿支持财长接任（更新版）

路透惠灵顿12月5日 - 新西兰总理约翰基周一意外宣布辞职，称现在是他离开政坛的“合适时机”。约翰基担任总理超过八年，在全球金融危机后对经济的管理赢得赞誉。

约翰基称，他尚无近期计划，但向记者表示，他将为自己所在的国家党(National Party)留在议会一段时间，以避免因他离去而需要进行递补选举。

“我不可能做完整个任期，”约翰基在惠灵顿的每周例行记者会上表示，并称离职是因家庭因素。

国家党将于12月12日开会决定新任党魁与首相。

约翰基表示，若副手暨财长英格利希愿意出马，他将投票支持英格利希接任。

英格利希是资深政界人士，之前曾在家族农场工作，也曾在财政部担任政策分析师；分析师称他可能继续推行约翰基的许多核心政策。预计新西兰全国大选要到2017年底才会举行。

全球金融危机以及基督城附近发生两次毁灭性地震之后，约翰基和英格利希双双因管理国家经济有方而赢得赞赏。该国经济规模为2,400亿新西兰元(1,700亿美元)。

“作为一流的交易员，他(约翰基)知道应该在高位、而非低位卖出股票，”奥塔哥大学政治学讲师Bryce Edwards告诉路透。“所以他在巅峰时刻离开政坛，并将以受欢迎的政治家身份载入史册。”

Edwards还称，约翰基辞职后，国家党能否在下次选举时维持支持率令人疑虑。

维多利亚大学政治学教授Jon Johansson表示，约翰基在距离国家党领袖选举仅剩一周时宣布辞职，这一时点选择明显对英格利希有利。“这没有为他们（国家党）进行内部重整留出很多时间。”(完)