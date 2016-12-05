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时事要闻 | 2016年 12月 5日 星期一 09:12 BJT

新西兰总理约翰基意外宣布辞职

路透悉尼12月5日 - 新西兰总理约翰基周一意外宣布辞职，称现在是他离开政坛的“合适时机”。

约翰基称，他尚无近期计划，但向记者表示，他将留在议会一段时间，以避免因他离去而需要进行递补选举。(完)

(编译 汪红英；审校 郑茵)

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