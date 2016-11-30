焦点：新西兰央行警告楼市泡沫风险 或采取措施限贷

路透惠灵顿11月30日 - 新西兰央行周三警告房价飙升带来重大风险，称如果房产价格继续加速上涨，可能需要实施新的抵押贷款限制举措。

新西兰央行担忧债务助燃的地产泡沫，表明降息行动可能已结束。该央行本月稍早降息至纪录低点1.75%。

新西兰央行已将投资房产的贷款价值比(loan-to-value ratio，LVR)提高至40%，并在寻求根据借款人的债务收入比实施贷款限制。

“就楼市风险而言，新西兰央行肯定没有取得胜利，尽管有迹象显示奥克兰楼市在降温，贷款价值比限制也改善了银行对房价下跌的承受能力，”澳新银行资深分析师Philip Borkin表示。

“在讨论中提及的风险增强了市场预期，即利率在可预见的未来或将维持不变。”

新西兰央行发布半年度银行业体质报告后，央行总裁惠勒表示，他将在“几周后”会见财长英格利希，讨论是否把基于负债收入比(debt-to-income ratio)的贷款限制，纳入政策工具组合中。

惠勒称，虽然央行没有提出现在就动用这些措施，可如果楼市失衡状况进一步恶化，就有理由对负债收入比设限。

新西兰央行称，该国最大城市奥克兰的房价与收入之比在全球位居前列。

央行并称，农场债务偏高让乳品业容易受到未来冲击的影响，尽管预期本季农场平均将重返获利。

全球乳品价格自2008年起稳定走升，并在2013年创下纪录高位后，受到中国经济增长放缓及全球乳品供应过剩影响，乳品价格急跌。中国是新西兰最大的出口市场。

自7月以来乳品价格已反弹约50%，但仍远低于高位水准。

新西兰央行表示，整体而言，银行业系统有强劲的资本水准，能够抵御冲击。但对银行高度倚赖海外趸售融资的情况，央行则带有警告意味。

“在金融市场震荡升高的情况下，银行业者可能更容易受到融资成本增加及融资管道降低的影响。”(完)