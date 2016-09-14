焦点：新西兰第二季GDP料较上季成长1.1% 持续笑傲同侪国家

路透惠灵顿9月14日 - 新西兰经济表现料持续笑傲同侪国家，因建筑业、制造业、零售业及出口活动表现坚稳，推动第二季经济成长。

路透调查分析师预估第二季经济将较去年同期成长3.7%，较上季成长1.1%，创下逾两年来最快增速。

ASB资深分析师Jane Turner表示，“经济动能良好，完全摆脱了2015年上半年所见僵局。”

3月止当季经济较前季成长0.7%，较上年同期成长2.8%。

西太平洋银行(Westpac Bank)首席分析师Michael Gordon指出，建筑业料较前季成长4.1%，预料将对第二季经济成长做出最大贡献。

但是，“农业部门状况本季度看来较好，乳类和肉类生产自年初时疲弱状态反弹，”他表示。

由于全球供应过剩局面显露缓解迹象，新西兰总体奶粉价格最近升至12个月高位。奶粉是新西兰的重要出口商品。

Gordon还指出，“消费方面呈现正面迹象”，零售销售录得2006年以来的最快季度增速。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)的资深分析师Philip Borkin表示，如果GDP数据强劲，将会继续让新西兰元得到稳固支撑。今年迄今，新西兰元兑美元累计上涨逾6%。

“强劲的国内经济显然是支撑新西兰元强势的主要因素，尤其是在‘病病殃殃’的全球经济背景下，”Borkin表示。

但分析师称，强劲的GDP不太可能对央行利率策略产生重大影响，尤其是鉴于新西兰元汇率较高且该国通胀低迷。

新西兰央行8月降息25个基点，至纪录低点2.0%，并暗示在努力避免国内通缩风险之际，还需要进一步降息。

新西兰消费者通胀为0.4%，远低于央行1-3%的目标。

ASB的Jane Turner称，“近期新西兰元升值更不利于新西兰央行预计中的通胀回升，”

她预计11月央行将降息至1.75%，并称明年再降息一次的可能性增加。(完)