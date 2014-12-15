新西兰元贸易加权指数纳入人民币 降低美元比重

新西兰央行周一宣布调整计算新西兰元贸易加权指数的方法，以更好地反映与中国的贸易联系日益加强，同时降低美元、欧元和日圆在指数中的比重。从周三开始，澳元在新西兰元贸易加权指数中所占比重将为21.98%，为占比最大的币种。该指数还将纳入人民币，比重将为20.09%。路透