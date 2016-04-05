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路透中文国际短讯 | 2016年 4月 5日 星期二 15:38 BJT

新西兰前总理克拉克宣布参选联合国秘书长

新西兰前总理海伦·克拉克（Helen Clark）周一宣布，她将竞选联合国下任秘书长职务。克拉克现任联合国开发计划署署长。联合国秘书长任期五年，现任秘书长潘基文连任两届，任期将于2016年底到期。联合国成立逾70年来，历任秘书长均为男性，由女性出任秘书长的呼声颇高。新西兰总理约翰·基称，克拉克具备担任联合国秘书长所需的技能和经验。路透

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