纽威股份成为中国重启IPO后首只上市股票

路透上海1月16日 -中国苏州纽威阀门股份有限公司公告称将于周五上市，这是中国重启A股首次公开发行(IPO)后首只上市股票。业内人士指出，该股首日上市表现，将成为考验新的新股发行及上市规则的试金石。

公司上市公告书指出，公司在本次发行的8,250万股将于周五起上市交易，网下配售和网上申购部分均无流通限制，上市代码为603699。

公司新股发行价为17.66元，按2012年净利摊薄市盈率为17.66倍，其中公司公开发行5,000万新股，募资8.83亿元。

去年底，中国证监会出台新版新股发行制度及上市首日临时停牌规定，1月即启动相当密集的新股发行，约50家公司集中在不到一个月的发行窗口中，而且三高现象（高价发行、高市盈率、超高募集资金）仍频频出现。而此前的新股上市后恶炒现象在新制度下能否改观，或许明日纽威股份可以给出一个初步答案。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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