纽威股份首日上市瞬间即触上限被临时停牌

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 纽威股份上市首日开盘涨幅触上限
* 连续交易开始后瞬间冲至盘中交易上限被临时停牌
* 恢复交易后涨幅基本稳定在逾三成水平
路透上海1月17日 -中国重启A股首次公开发行(IPO)后首只上市股票--苏州纽威阀门股份有限公司(603699.SS)周五首日上市，以集合竞价上限开盘，开始连续交易后，瞬间即触及监管层设定的临时停牌标准，被停牌半小时，显示市场炒新热情仍高涨。
纽威股份以上限21.19元人民币开盘，较其17.66元发行价涨两成，开始交易后不到一分钟，其最高价已冲至25.42元，不过其被临时停牌前锁定的价格23.31元，较其今日开盘价涨10%。
上证所随后公告称，纽威股份上午交易出现异常波动，自9：30起暂停该股交易，自10:00起恢复交易。若恢复交易后该股再次出现异常波动，上证所将实施第二次盘中临停，停牌时间持续至14:55。
北京时间10:03时，纽威股价恢复交易后报23.50元，较发行价涨33.07%。
根据上证所最新规定，新股上市首日，其集合竞价阶段的有效申报价格上限为发行价的120%，之后的连续竞价阶段，盘中价格较当日开盘价首次涨跌达10%，即停牌30分钟，若盘中价格较开盘价涨幅达20%，那么会一直停牌至14:55。
公司本次发行的8,250万股周五全部上市交易，其发行价对应的发行市盈率，若按2012年净利摊薄计算为46.47倍。不过公司预计2013年净利同比增长50-70%。
纽威股份是中国最大的阀门制造商，其主承销商中信建投报告认为其合理估值区间为14.86-18.57元，而国泰君安和中信证券给出的合理估值区间分别为16.97-22.40元和16.75-20.1元，而华泰证券相对乐观，认为上市首日该股可至20.4-23.4元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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