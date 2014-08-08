企业并购：纽蒙特矿业执行长称对与BARRICK GOLD的合并谈判持开放态度

路透墨尔本8月7日 - 美国矿商纽蒙特矿业(Newmont Mining) 执行长Gary Goldberg周四表示，他对重启与Barrick Gold Corp 合并磋商持开放态度，但4月以来未收到对方的消息。

纽蒙特矿业和Barrick Gold的合并谈判4月时陷入僵局，双方公开指责对方破坏了许多投资者支持的交易。Barrick是全球最大的黄金矿商，而纽蒙特矿业位列第三。

Barrick董事长John Thornton在7月表示，公司仍对与纽蒙特矿业合并持开放态度，但明确表示交易并不是他当前的关注点。消息人士周四称，Barrick的态度并没有改变。

今年的谈判是两家公司七年来的第三次合并谈判。双方在内华达州有大规模的业务重叠。

Barrick股价在多伦多交易所收高0.7%至20.18加元，纽蒙特矿业在纽交所上涨0.4%至26.18美元。(完)