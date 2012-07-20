新东方否认沽空机构的作假指控

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透7月19日电---新东方教育科技集团(EDU.N)周四否认沽空机构Muddy Waters对其财务作假的指控,股价大涨38%.
新东方称,坚持先前报告表述,即其在中国的所有学校和教学中心都归该公司所有.自新东方宣布美国证券交易委员会(SEC)在调查其财务和所有权结构以来,该公司股价已跌逾57%.
新东方表示,2010年公司启动了一项试行计划,允许第三方在品牌合作模式下提供新东方的教育项目.
然而该公司亦称,并未将这些机构归入到自己的学校和教学中心中.
新东方还否认在其学生注册数量中计入了这些机构的学生注册数量.
Muddy Waters周三称,新东方谎称全部店面都归公司所有,而该公司实际上有许多特许加盟经营的店面.
Muddy Waters对中国营利性教育企业的强劲利润率提出质疑,表示该行业竞争严酷对利润率构成打击.
尽管有这些质疑,富国证券的分析师Trace Urdan仍表示给予新东方股票"表现优於大盘"的评级.
Urdan在报告中称:"我们自己与其它教育企业进行了沟通,他们所言暗示该公司是诚实的...鉴於中国教育市场上的激烈竞争,以及公司间员工流动的数量,这种行为如果很明显的话,一开始就会是很难掩盖的."
新东方股价周四在纽约证交所收高18%,报11.20美元.(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
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