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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 2日 星期三 10:22 BJT

英国调查报告称默多克不适合领导新闻集团

英国国会批准的一项调查报告称，默多克不适合领导一家重要的国际企业，他最终需要为非法电话窃听丑闻负责。该丑闻不仅伤害了他的全球媒体帝国，也伤害了英国政界。

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