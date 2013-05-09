新闻集团财报超预期 将按计划分拆出版事业

专访：日本央行最早可能本月下调通胀预估--前央行理事门间一夫
路透东京4月5日 - 前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。
路透5月8日 - 媒体大亨默多克(Rupert Murdoch)旗下的新闻集团(NWSA.O)公布季度获利优于华尔街预期，受旗下有线电视网络业绩增长的推助，该公司并称6月底前分拆成长缓慢出版事业的工作仍在依序推进。
新闻集团周三表示，3月31日止当季营收较上年同期成长14%至95亿美元。该公司经调整后的每股获利为0.36美元，略高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的0.35美元。
新闻集团股价盘后上涨3.6%至33.00美元，在常规交易时段于Nasdaq市场收报31.86美元。
一次性项目协助带动公司净利达到28.5亿美元，远高于上年同期的9.37亿美元，这些一次性项目包括收购德国付费电视营运商Sky Deutschland的控制股权，以及出售新西兰Sky Network Television控制股权。
新闻集团表示，该公司正按计划将有线电视频道、电影事业及其他快速成长的娱乐资产与华尔街日报等报纸事业分拆开来，料于该公司会计年度结束的6月完成。
包括书籍出版公司HarperCollins在内的出版事业部门营业利润从上年同期的1.3亿美元降至8,500万美元。
新闻集团当季与英国报纸事业窃听事件调查相关的成本为4,200万美元。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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