新闻集团与股东就电话窃听丑闻诉讼达成和解

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透4月22日 - 新闻集团(NWSA.O)将获得1.39亿美元保险金，和解一项股东派生诉讼，此前公司股东指控董事会未能尽职调查电话窃听丑闻。
据一名原告律师称，这笔将通过董事会成员责任保险支付的现金和解费，是和解同类股东派生诉讼发生的最大一笔费用。
在派生诉讼中，股东寻求从公司利益角度出发，追究损害公司利益的董事会成员和管理层的责任。这类诉讼通常会以改变公司治理的形式和解，而就新闻集团的情况而言，不管公司获得多少和解费用，股东均将间接受益。
这宗诉讼原本指控新闻集团董事会拒绝调查电话窃听丑闻，因为董事更想保护的是默多克家族的利益，原告包括工会持股的Amalgamated Bank和新奥尔良雇员退休系统。
根据和解协议，新闻集团表示将改善公司治理流程。双方的协议显示，和解并不表示承认新闻集团存在违法行为。
“我们很高兴这件事情得到解决，”新闻集团在声明中称。(完)
(编译 白云; 审校 王冠中)
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