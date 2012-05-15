新闻集团收购中国博纳影业两成股份

专访：中国银行业同业利润空间今年将压缩 债市仍有机会--专家
路透上海3月1日 - 深陷资产负债期限错配困境的中国银行业如何闯关去杠杆时代成为焦点。南京银行金融同业部总经理龙艺认为，今年在深化“三去一降一补”和货币政策稳健中性的政策基调下，传统利率与金融市场利率的背离及监管不确定性将压缩同业业务利润空间，市场波动也会加剧，但债市仍然有机会。
路透北京5月15日电---新闻集团(NWSA.O)同意收购中国电影发行商博纳影业集团BONA.O近20%的股份,成为最近一家进军中国高速发展的电影市场的美国媒体公司.
博纳影业的声明称,新闻集团将直接向博纳影业创始人兼首席执行官于冬购买19.9%的股份,声明没有透露财务细节.博纳影业在美国Nasdaq上市,市值约为3.92亿美元.
博纳在声明中引述新闻集团中国投资与战略发展首席执行官高群耀(Jack Gao)的话称,博纳有吸引力的原因在於它既有电影发行和制作,也经营院线业务.
路透无法立即获得新闻集团驻北京机构的评论.博纳影业发言人称不就声明之外的问题置评.
博纳影业CEO于冬在声明中表示,自2010年上市以来,博纳影业发展迅速,希望引入优秀的战略投资者.
"新闻集团在全球范围内广泛的影响力、投资及发行经验将有助於加速我们实施全球扩张战略的步伐,"于冬表示.(完)
--编译 李春喜; 审校 白云
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