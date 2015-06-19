新闻集团将重组旗下道琼斯新闻出版部门并裁员

路透6月18日 - 新闻集团(NWSA.O)正在针对旗下道琼斯新闻出版部门进行大规模重组，其中将涉及裁员以及将资源调配至数字媒体部门。知名报纸《华尔街日报》即为新闻集团所拥有。

根据路透周四看到的员工备忘录，道琼斯与《华尔街日报》总编Gerard Baker表示，布拉格与赫尔辛基的办公室将关闭，欧亚的分支机构也将裁员。道琼斯在全球约有5,000名员工。

“公司还没有给出具体的裁员数字，” 独立出版商雇员工会(Independent Association of Publishers' Employees)的代表Timothy Martell对路透表示。

Martell称，周四裁员人数可能不到30人，但未来几个月或将达到100人。

备忘录称，道琼斯将不断加强社交媒体以及受众数据分析等部门的员工力量，希望从根本上提高在数字媒体领域的竞争能力。

未能立即联系道琼斯对此发表评论。

《纽约时报》最先报道此事。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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