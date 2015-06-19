新闻集团将重组旗下道琼斯新闻出版部门并裁员

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透6月18日 - 新闻集团(NWSA.O)正在针对旗下道琼斯新闻出版部门进行大规模重组，其中将涉及裁员以及将资源调配至数字媒体部门。知名报纸《华尔街日报》即为新闻集团所拥有。
根据路透周四看到的员工备忘录，道琼斯与《华尔街日报》总编Gerard Baker表示，布拉格与赫尔辛基的办公室将关闭，欧亚的分支机构也将裁员。道琼斯在全球约有5,000名员工。
“公司还没有给出具体的裁员数字，” 独立出版商雇员工会(Independent Association of Publishers' Employees)的代表Timothy Martell对路透表示。
Martell称，周四裁员人数可能不到30人，但未来几个月或将达到100人。
备忘录称，道琼斯将不断加强社交媒体以及受众数据分析等部门的员工力量，希望从根本上提高在数字媒体领域的竞争能力。
未能立即联系道琼斯对此发表评论。
《纽约时报》最先报道此事。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。