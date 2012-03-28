新闻集团被指窃取付费电视对手讯号

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透伦敦/墨尔本3月28日电---继电话窃听丑闻被曝光後,传媒大亨默多克的新闻集团(NWSA.O)又陷风波,在英国与澳洲对该公司发起新调查的压力正日益上升,因有指控称,该集团一个机密部门帮助收视户窃取其他收费电视商的讯号.
澳洲金融评论报周三称,新闻集团曾使用1990年代中设立的特殊部门--"营运安全部(Operational Security)"来实施妨害竞争对手的活动,这支持了英国广播公司(BBC)Panorama节目本周稍早的说法.
营运安全部隶属新闻集团的安全加密子公司NDS,後者已全盘否认Panorama节目所指的不当行为.
澳洲金融评论称,NDS的营运安全部由前警官与情报人员组成,聘用黑客来破解其他收费电视服务商用户智能卡的代码,然後向黑市出售智能卡,使用这些代码使观众免费享用对手的收费电视服务.
报导并称,这给新闻集团的竞争对手造成了数以百万计美元的损失.
据该报称,营运安全部的成立初衷是追查窃取新闻集团自身电视讯号的行为,但後来却摇身一变,成为该集团用来暗中削弱对手的手段.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透首尔2月28日 - 韩国特别检察官办公室周二称，将以行贿、挪用公款等罪名起诉三星集团领导人李在镕及其他四名三星高管。周二是特别检察官办公室对总统朴槿惠亲信干政丑闻进行调查的最后一天。
路透首尔2月28日 - 据日本共同社报导，朝鲜一位外交官周二抵达北京进行会谈，这是去年6月以来朝鲜对中国首次如此高级别的访问。此前中国根据联合国制裁规定，暂停从朝鲜进口煤炭。