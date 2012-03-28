新闻集团被指窃取付费电视对手讯号

路透伦敦/墨尔本3月28日电---继电话窃听丑闻被曝光後,传媒大亨默多克的新闻集团(NWSA.O)又陷风波,在英国与澳洲对该公司发起新调查的压力正日益上升,因有指控称,该集团一个机密部门帮助收视户窃取其他收费电视商的讯号.

澳洲金融评论报周三称,新闻集团曾使用1990年代中设立的特殊部门--"营运安全部(Operational Security)"来实施妨害竞争对手的活动,这支持了英国广播公司(BBC)Panorama节目本周稍早的说法.

营运安全部隶属新闻集团的安全加密子公司NDS,後者已全盘否认Panorama节目所指的不当行为.

澳洲金融评论称,NDS的营运安全部由前警官与情报人员组成,聘用黑客来破解其他收费电视服务商用户智能卡的代码,然後向黑市出售智能卡,使用这些代码使观众免费享用对手的收费电视服务.

报导并称,这给新闻集团的竞争对手造成了数以百万计美元的损失.

据该报称,营运安全部的成立初衷是追查窃取新闻集团自身电视讯号的行为,但後来却摇身一变,成为该集团用来暗中削弱对手的手段.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。