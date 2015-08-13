新闻集团季度获利高于预期 得益于新闻业务节本措施

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透8月12日 - 新闻集团(NWSA.O)周三公布的季度获利高于预期，得益于新闻和信息服务业务削减成本，这部分业务包括道琼斯和华尔街日报。
新闻集团股价在美股盘后交易中上扬约4%。
该集团6月初启动大规模重组，措施包括对道琼斯进行裁员。
新闻集团第四财季新闻和信息业务的营收下滑10%，报纸广告营收继续下滑，受读者转向数字媒体影响。
不过，投资者对该公司的核心业务仍然乐观。
新闻集团营收主要依靠在美国、澳洲和英国报业的持股，目前正在多元化业务。
公司受益于电子地产业务强劲增长，包括美国网站realtor.com和对澳洲REA Group (REA.AX)的持股。
包括HarperCollins Publishers在内的书籍出版业务营收第四季增长8%。电子地产服务营收大增67%。
总营收下滑2%至21.4亿美元，不及汤森路透I/B/E/S显示分析师平均预计的21.9亿美元。
截至6月30日当季可归属股东的净亏损3.79亿美元，或每股0.65美元，上年同期为获利1,200万美元，或每股0.02美元。
扣除特殊项目每股获利0.07美元，高于预期的0.05美元。(完)
(编译 白云/王丽鑫；审校 杜明霞)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。