新闻集团将道琼地方媒体集团出售给Fortress

路透9月3日 - 新闻集团(NWSA.O)周二表示，已将道琼地方媒体集团(Dow Jones Local Media Group)出售给Fortress Investment Group旗下部门。交易金额未公布。

出售的业务包括前Ottaway报业链的八种社区日报和15种社区周报，例如马萨诸塞州海恩尼斯的鳕鱼角时报(Cape Cod Times)及宾夕法尼亚州斯特劳兹堡的波科诺记录(The Pocono Record)。

投资管理集团Fortress还拥有GateHouse Media，后者遍布美国的社区报种类超过400种，其将管理道琼地方媒体集团。

新闻集团自2007年收购道琼公司以来就在酝酿此举。新闻集团董事长兼执行长默多克(Rupert Murdoch)很快就把地方报纸业务待价而沽，不过当时正值金融危机爆发且报业交易市场枯竭。(完)

(编译 王翔琼；审校 王冠中)

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