新闻集团考虑一分为二--WSJ

阿曼石油部长称非OPEC产油国仍有进一步减产空间
路透科威特2月15日 - 阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy 周三称，根据与石油输出国组织(OPEC)产油国达成的供应协议，非OPEC国家仍有进一步减产的空间。
路透6月26日电---华尔街日报(WSJ)引熟悉内情人士报导称,默多克(Rupert Murdoch)的新闻集团(NWSA.O)正考虑分拆为两家公司.
报导指出分拆尚未做最後决定,并称默多克家族料不会失去对任何涉入业务的有效控制.
报导称,新闻集团计划将出版资产和娱乐事业分开.这将意味新闻集团的电影和电视事业,将与报纸、书籍出版资产及教育事业分家.
新闻集团的电影和电视事业包括20世纪福斯电影公司、福克斯广播网和福克斯新闻频道;其出版事业则包括华尔街日报、伦敦的泰晤士报及HarperCollins书籍出版.
华尔街日报引述知情人士称,默多克稍早曾反对此举,但近来已对此感到兴趣.
新闻集团发言人士Julie Henderson拒绝置评.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
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