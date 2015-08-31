修正-中国能源：8月全国发用电料同比增约3%，9月有望继续增长--国家电网

(更正：标题和内文首段“发电量”，改为“发用电”。)

路透北京8月31日 - 中国国家发改委周日援引国家电网快报数据称，8月前28天全国发用电同比增长2.97%，较去年同期回升6.54个百分点，比7月增速回升4.97个百分点；从当前电力运行趋势看，预计8月全国发用电同比增长3%左右，9月份有望继续保持增长。

“进入8月份后，全国发用电和铁路货运装车情况都有好转，显示经济运行出现更加积极变化，”发改委网站刊登新闻稿称。

新闻稿指出，全国铁路日均装车也出现趋稳态势，运行调度数据显示煤炭、钢铁、石油等大宗货物日均装车基本稳定，月度之间变化也很小；集装箱、零散货物运量逐步提高。

7月份集装箱日均装车环比增长5.8%，零散货物日均运量环比增长18%；8月1-27日，全国铁路日均装车数较7月份日均调度水平增加1.2%。

“根据发用电和铁路装车数据变化初步判断，当前经济运行积极因素不断增强，”发改委相关负责人称，“部分地区特别是一些经济大省反映的情况也支撑这一判断。”

该负责人并举例称，东部地区的江苏省电力需求侧管理平台监测数据显示，8月以来机械、电子等八大重点行业用电增速均比上月回升，8月工业用电增速有望达到6%，表明该省8月工业增加值增速也将有较大幅度提高。

与此同时，广东省8月份气温较去年同期偏低，但全社会用电同比增长约2%，增速比7月高出约4个百分点，表明该省整体经济运行情况比7月也有明显好转。

中部地区中，安徽省用电量前20位的工业大户8月以来用电同比增长约3.5%，表明该省重点工业企业生产增速在提高；江西省8月以来全社会统调用电量同比增长9.33%，预示着经济增速也将保持较高水平。