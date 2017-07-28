中国重要财经新闻一周回顾

- 以下为路透中文新闻为您整理的一周(7月24日-28日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：加强金融监管协调，稳定房地产市场加快建立长效机制--政治局会议

中国中共中央政治局召开会议指出，要深入紮实整治金融乱象，加强金融监管协调，并积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。

--中国经济：要确保健康发展，通过货币政策操作抵消利率变化影响--中财办

中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民在国新办发布会上称，中国下半年要保持政策连续性和稳定性，实施好积极财政和稳健货币政策，要做到“三个确保”，确保经济健康发展、确保供给侧结构性改革得到深化、确保守住不发生系统性金融风险的底线。

同时出席发布会的中央财经领导小组办公室经济一局局长王志军则称，对下半年有可能出现的利率变化的影响，仍然是通过实施稳健的货币政策，注重预调和微调，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定来合理引导利率水平。

--中国经济：下半年工业平稳增长向好有望继续保持，VPN一事受关注

中国工业和信息化部新闻发言人郑立新表示，确保下半年工业平稳增长的好势头将进一步巩固，预计下半年有望继续保持工业平稳运行，但结构性矛盾依然突出，仍需着力解决工业运行中可能出现的一些新情况和新问题。

而有关中国国内VPN供应商已经停止运作一事，也成为国新办新闻发布会上的热点问题并被外媒屡屡问及。对此工信部发言人张峰称，主要是对那些无证经营的、不符合规范的进行清理，对于依法依规的企业和个人是不受影响的。

--全球经济：IMF维持今明两年全球增长预估不变，上调欧元区和中国预估

国际货币基金组织(IMF)维持今明两年全球经济增长预估不变，但小幅上调对欧元区和中国的增长预估。IMF在最新全球经济展望中称，预计2017年全球国内生产总值(GDP)将增长3.5%，2018年增长3.6%。IMF并预计中国2017年经济增长6.7%，较4月预估值上调0.1个百分点。中国2018年经济增长仍会放缓至6.4%。但IMF称，这样的预估较4月高出0.2个百分点，原因是中国料将维持较高的公共投资。

--《焦点》美国官员称美方可能很快就对朝鲜展开最新制裁，剑指中国实体

一位美国资深官员周二表示，预计美国可能很快就会进行旨在抑制朝鲜武器计划的最新制裁，其中包括针对中国金融机构的举措。在被问及预期何时会有这类制裁，以及它们是否可能会在30天内推出时，美国国务院代理亚太助理国务卿董云裳(Susan Thornton)在参议院下属委员会的听证会上表示：

“我们一直在考虑我们认为有违反情况的实体新名单...我想你们很快就会看到结果，答案是肯定的。”

--中国数据：6月工业利润增速回升，融资成本存在上升压力需进一步关注

受生产销售增长加快、购进价格涨幅回落等影响，中国6月份规模以上工业企业利润同比增长19.1%，增速比5月份加快2.4个百分点。

--中国就业：6月底城镇登记失业率3.95%，处于近年来最低水平-人社部

中国人力资源和社会保障部称，今年上半年就业的良好态势得到延续，6月底城镇登记失业率3.95%，环比下降0.02个百分点，同比亦 降0.1个百分点，处于近年来最低水平。

--中朝贸易：中国6月对朝鲜汽油出口同比下降30%，但环比仍大增--海关

中国海关总署发布的数据显示，中国6月对朝鲜的汽油出口量较上年同期下降，不过较前月仍大幅增加。此前中国石油天然气集团公司(CNPC)暂停向朝鲜出售汽油。

--路透调查：中国7月官方制造业PMI料微幅回落至51.6，连续12个月处于扩张

路透综合26家分析机构的预估中值显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微降至51.6，略低于上月的51.7，表明尽管大的政策环境仍偏紧，但经济增长依然强劲。

--中国经济：将呈现“前高后稳”，全年增速料为6.8%--国家信息中心

中国国家信息中心宏观经济形势课题组发布报告称，中国经济今年将呈现“前高后稳”态势，下半年GDP（国内生产总值）料增长6.7%，全年增速有望保持在6.8%左右，完全可以实现全年预期增长目标。

--《分析》中国用电需求点燃煤价一波急升后，料将重返长线跌势

在中国庞大用电需求推动下，煤炭价格飙升至八个月高位，但这可能是煤价中长期跌势的短暂插曲，预料今年稍晚涨势就会消退。

基于政策鼓励使用污染较低的天然气及再生能源，投资人普遍预期煤炭使用将渐渐没落，但煤炭业的短线走势却上演了一场咸鱼翻身。

【金融】

--《分析》中国债务疑虑可能萦绕美联储政策会议

2015年9月，美国联邦储备委员会(美联储/FED)提到中国风险是其推迟10年来首次升息的主要原因。随着中国大批债务将在未来几年到期，美联储决策时可能必须再度考虑中国因素。

--《综述》中国强化金融监管将成常态，设定好监管的“度”至关重要

中国金融资管当前存在的资金“脱实入虚”、在金融体系“空转”等乱象，既是市场主体受利润驱动行为所致，但也跟监管体系不协调直接相关。业内专家认为，中国改革分业监管体制已成共识，强化金融监管亦将成为未来一段时间的常态。不过，监管和创新之间应当形成一种动态平衡，设定好监管的“度”，更有助于倒逼资管机构回归业务本源。

【固定收益】

--《分析》中国央行连三周净投放护航月末流动性，货币政策仍稳字当头

尽管缴税高峰期已过，但月底前资金面仍显偏紧，中国央行公开市场本周继续护航月末流动性，按全口径统计（考虑MLF）全周净投放1,415亿元人民币，已连续三周净投放。而回顾7月公开市场操作过程，央行“削峰填谷”思路仍十分清晰，货币政策基调依旧稳字当头。

分析人士指出，上半年金融降杠杆初现成效，M2（广义货币供应量）增速连创新低，监管压力也有所放缓，此外市场普遍预期下半年经济增速可能小幅放缓，货币政策应不会再现上半年边际偏紧态势；不过官方近期多次强调降杠杆仍是长期过程，因此政策基调转松亦无基础。

--中国信用债：大连机床集团称15机床MTN001下周一付息存不确定性

已连续发生债券违约的大连机床集团周二公告称，其发行的2015年度第一期中期票据15机床MTN001应于本周日(30日)支付利息，遇节假日顺延至下周一(31日)。由于受流动资金周转困难影响，该期中票付息存在不确定性；公司正在积极想办法筹措资金。

--投行观点：中国特别国债大概率将续作，关注农行定向部分续作模式--中金

中国大型投行--中金公司发布报告指出，今年将有近7,000亿元人民币的特别国债陆续到期，大概率仍要续作，关键在于续作方式，特别是央行通过农业银行定向认购的6,000亿元将于8月底到期，该部分通过何种模式续做，对市场影响可能存在不确定性。

--中国债市：深交所政府债发行系统获批启用，四川省首个尝鲜

中国财政部近日正式批复同意启用财政部深圳证券交易所政府债券发行系统发行地方政府债券，而四川省将成为首个在深交所发行地方债的省份。

【外汇】

--中国外汇：远期售汇风险准备金可能调整或取消，降低远期购汇成本

两位知情消息人士周四透露，中国外管局近日就远期售汇风险准备金对多家银行进行调研，当前按20%征收的远期售汇风险准备金可能调整或取消。多位市场人士表示，若取消售汇风险准备金，将降低企业远期购汇成本。

--中国央行：中国瑞士双边本币互换协议续签三年，规模仍为1,500亿元人民币

中国央行称，与瑞士央行续签了中瑞（士）双边本币互换协议，规模保持为1,500亿元人民币/210亿瑞士法郎，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

--路透调查：人民币多仓规模升至去年12月以来最高，因美元走势低迷

周四发布的路透调查显示，与两周前相比，投资者提 高了对多数亚洲货币的看多押注，人民币的多仓规模增至去年12月以来最高，因美国动荡的政局令美元徘徊在数月低点附近。

--中国外汇：断言人民币汇率转势为时尚早，预计下半年仍将双向震荡--专家

前中国国家外汇管理局国际收支司司长、中国金融四十人论坛(CF40)高级研究员管涛表示，鉴于国内外仍存在许多不确定、不稳定的因素，现在断言人民币汇率转势为时尚早，预计下半年人民币汇率将继续呈现双向震荡行情。

--全球金融：人民币交易量下降对中国人民币国际化雄心形成打击

据调查显示，全球最大外汇交易中心的人民币交易量4月下降，对中国在全球市场推广人民币交易的努力形成又一打击。来自伦敦的最新数据显示，4月人民币的日均交易量为340亿美元，较去年10月下降了15%。纽约数据显示的4月人民币交易量降幅甚至更大，超过25%至14.3亿美元。

【证券/行业】

--中国证券：证监会官员表示直接融资不应与IPO划等号

中国证监会和上海证交所官员等周三晚间接受中央电视台采访，证监会办公厅副主任李钢表示，有些市场观点将直接融资与IPO（首次公开发行）划等号，这是一种误解，直接融资包括股权融资、债权融资，股权融资中还包括IPO和再融资等。

--中国证券：将切实加大发行质量审核力度，保持IPO常态化--证监会

中国证监会官网显示，近日召开的全国证券期货监管系统年中监管工作座谈会提出，下一步证监会将切实加大发行质量审核力度，保持首次公开发行（IPO）的常态化。

--中国个股：融创中国主席孙宏斌当选乐视网新董事长

在乐视网创始人贾跃亭辞去董事长后，第二大股东融创中国董事会主席孙宏斌当选乐视网新任董事长，近期因资金链紧绷而颇受市场关注的乐视网迎来新掌舵人。

而在上周落实向万达商业收购文旅项目后，融创中国周二宣布，以先旧后新方式配售2.2亿股股份，相当于经扩大后已发行股本约5.33%，集资约40.33亿港元，所筹资金将用作一般营运资金。

--中国个股：乐视网创始人贾跃亭新增被轮候冻结股份35.85亿股，因财产保全

最近风波不断的乐视网周四晚间公告称，创始人贾跃亭新增被法院轮候冻结股份数量35.85亿股，占公司总股本179.72%，主因贾跃亭为乐视手机业务融资承担个人连带担保引发的财产保全所致。

--香港个股：酷派集团附属遭平安银行深圳分行兴讼，追讨8,000万元人民币借款

由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快四个月的酷派集团称，近日接到平安银行深圳分行向公司旗下一间附属公司（借款人）及相关担保人的民事起诉状，要求深圳市中级人民法院判令借款人须立即偿还贷款本息共8,000万元人民币、律师费及诉讼费等相关费用。

--中国个股：中国联通再度澄清战投名单，投资者仍待定

针对有关战略投资人名单的传闻，中国三大通信运营商之一的中国联合网络通信股份有限公司发布澄清公告称，公司与潜在投资者的谈判工作尚在进行中，公司既不知悉该等媒体报导的信息来源，也并未与任何潜在投资者签署过具有约束力的框架协议、认购协议等法律文件。

--中国个股：中国重工拟资产重组实施市场化债转股，信达等为潜在交易方

中国大型造船企业--中国船舶重工股份有限公司公告称，公司正筹划重大资产重组，拟透过重组实施市场化债转股，潜在交易对方初步确定为中国信达资产管理股份有限公司、中国国有资本风险投资基金公司等机构。

--中国企业：海航集团公开信披露股权架构，慈善基金会成其控股股东

近年来在全球频繁并购、但股权架构颇为神秘的中国海航集团透过公开信披露其股权架构，分别注册在中国和海外的两只慈善公益基金会合计持有海航集团52.25%股权，为后者控股股东。

--路透专访：中国海航集团CEO谭向东否认该公司遭银行收紧信贷的报导

中国海航集团首席执行官谭向东反驳了有关公司面临银行业者和监管部门巨大压力的媒体报导，尽管公司并购交易步伐有所放缓。谭向东周一接受路透专访时表示，海航与包括摩根大通、瑞银和摩根士丹利在内的主要往来银行关系紧密牢固，部分媒体称有些银行对海航收紧信贷的报导与事实不符。

--中国能源：国有石油贸易公司联合石化寻求加强与地方炼油企业的关系

国有石油贸易公司中国国际联合石油化工公司一位高管称，将与地方炼油企业发展“真正强有力”的关系，尽管这些地方炼油企业对联合石化的母公司兼亚洲最大炼油厂--中国石化构成的挑战越来越大。

--台湾个股：鸿海宣布投资100亿美元在美国威斯康星州建一座显示屏工厂

台湾电子厂商鸿海宣布，将投资100亿美元在美国威斯康星州建造一座生产液晶显示屏(LCD)面板屏幕的工厂。鸿海股价盘初一度涨逾2%。

--企业并购：长实地产联手长江基建收购欧洲能源管理商ista，作价45亿欧元

由亚洲富豪李嘉诚掌控的长实地产宣布，联手同系长江基建收购欧洲能源管理综合服务供应商ista Luxemburg GmbH（依斯塔），最高财务承担合计45亿欧元（约414亿港元）。

--《焦点》中国电动汽车方兴未艾，几家业者已考虑藉由结盟省时省钱

中国诸多电动汽车初创企业中，有几家正在考虑结盟，以共用资源、共同研发技术，从而更快在中国这个全球第二大车市推出新车。

由于相关规定更趋严格，竞争愈发激烈，中国方兴未艾的电动汽车产业已经出现整合迹象，奇点汽车共同创办人兼执行长沈海寅表示，奇点与其他四家企业--车和家、红星汽车、爱车公司、威马汽车--讨论结盟已有几个月的时间。

--《分析》中国船厂进军邮轮市场，欧洲同业心慌

中国船厂开始进军邮轮市场，以满足国内对于邮轮度假日益增长的需求。这可能威胁欧洲船厂在这个规模达1,170亿美元产业的主导地位。

中国政府已将邮轮制造列为《中国制造2025》的一项重要目标，以升级国内制造业和支撑船厂就业。中国国内对于邮轮旅游的需求每年增长达30%。（完）