中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(1月16日-20日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存

中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。

--达沃斯论坛：中国旗帜鲜明反对贸易保护主义，不会主动打货币战--习近平

中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。

--中美经贸：“合则两利，斗则俱伤”，中国对外资准入限制将续减--中国商务部

中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。

--《独家新闻》中国2017年经济增长目标在6.5%左右--消息

政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标从去年的6.5-7%调降至6.5%左右，凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。

--美中贸易：美商务部确认来自中国的碳钢及合金钢定尺板存在倾销问题

美国商务部周三宣布，已最终认定自中国进口的某些碳钢和合金钢定尺板(CTL)存在倾销问题。声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。

--中国房地产：70城房价指数同比涨幅15个月来首降，拐点已现热点楼市熄火

中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。

--中国国企：上海出台地方国企混改员工持股试点方案，首批选5-10家企业

中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。

--路透调查：中国今年经济成长料略为放缓，着重管控风险

路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。

--中国国企：建立央企境内外投资负面清单，设定禁止和特别监管类--国资委

中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。

--中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强

中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。

--中国经济：世行总税率“意义不大”，未来有条件续降养老保险费率--官员

针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。

--中国数据：2016年全年ODI规模创新高且超越FDI，同比增逾四成

中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。

--中国法律：财政部等就耕地占用税法公开征求意见，将条例上升为法律

中国财政部和国家税务总局就耕地占用税法（征求意见稿）公开征求意见，意味着条例将上升为法律。从征税对象上看，意见稿明确，占用耕地建房或者从事非农业建设的单位或者个人，应当缴纳耕地占用税。

--中国经济：加快建立全民所有自然资源资产有偿使用制度--国务院

中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。

--中国政策：完善电信市场准入制度，开放民间资本进入基础电信领域--国务院

据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。

--中国房地产：对棚户区改造积极省区实施激励，年度支持约八个--住建部

中国住房和城乡建设部等部委最新发文，拟对年度棚改工作积极主动、成效明显的省区进行激励，年度激励支持的省（区、市）数量在八个左右，并适当兼顾东中西部地区的差异。

--中国能源：“十三五”时期石油消费将保持稳定，将大力发展天然气--发改委

中国发改委称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。

【金融】

--中国金融：银监会将制定新设债转股机构试点管理办法，确保债权真实出售--财新

中国国内财经媒体--财新网报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。

--中国金融：中投公司将增加对美国的投资--董事长 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。

--金融产业：摩根士丹利获批增持摩根士丹利华鑫证券股份--消息

消息人士称，摩根士丹利获得中国证券监管机构批准，将对中国证券合资企业持股提高至49%，为规定可达到的最高水平，是首家获得此类批准的银行。

--中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件

中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。

--新闻稿：2017年中国银行业将避免危机爆发，但风险在上升--标普

中国银行业面临的政策及其他风险正在不断上升，但危机并未迫在眉睫。标普全球评级在今天发布的报告《中国银行业今年会爆发危机吗？》中如是表示。标普全球评级信用分析师廖强表示：“考虑到2017年中国GDP增速预计还将高于6%，并且信贷债务人结构改变会缓解资产质量压力，因此2017年中国可能会再一次避免银行业危机的爆发。但是，目前的发展轨迹不可持续。”

--中国基金：高和资本和江苏银行发起成立国内首支商业地产ABS基金--报载

中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。

【固定收益】

--中国公开市场：周五将进行1,100亿逆回购，本周净投放11,300亿创新高

业内人士周五透露，中国央行公开市场今日将进行1,100亿元人民币逆回购操作，其中14天期500亿元，28天期600亿元。据此计算，本周将净投放11,300亿元，创单周净投放新高。

--中国债市：未来仍需高度关注流动性风险和市场风险--证监会官员

中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。

--中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元

陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。其中信用债全部由国海证券承担，共计面值35.90亿元。

--中国信用债：东北特钢14亿元中票未按期足额兑付利息，因重整仍在进行中

中国东北特殊钢集团周一公告，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的13东特钢MTN1不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金14亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。

--中国信用债：大连机床中票16大机床MTN001未足额划付付息资金--上清所

上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床MTN001的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息工作。

【外汇】

--中国金融：12月央行外占再降3,000亿，未来降幅或收窄因汇率预期有所分化

中国2016年12月央行口径外汇占款再度下降逾3,000亿元人民币， 为连续第14个月下降；全年外占降幅则高达2.9万亿元，较2015年降幅扩大7,000亿。这和人民币持续贬值导致购汇意愿强烈，以及中国企业和居民进入全球化资产配置阶段都有关联， 同时也凸显中国面临的资本外流压力依然严峻。

--中国外汇：12月银行结售汇逆差创11个月新高，跨境资金流动将朝均衡收敛

中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金 流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储 备围绕合理区间上下波动将是常态。

--《焦点》政府资本管控促使中企增加海外发债，不顾成本和风险

中国当局支撑人民币汇率并抑制过热房地产市场的努力，正在激励更多中国企业不惜承担额外成本和风险，在香港以及其他海外中心发行外币计价债券，这其中也包括许多国营企业。

--《人民币综述》贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力

身为全球主要商品消费国，人民币强弱与商品价格息息相关。但自去年起，两者却明显脱钩，原油带动商品价格反弹、人民币贬值令贸易商退出市场等或为主因，此令中国在全球商品定价的话语权短暂受挫。

--中国外汇：人民币汇率不值得保，应克服非理性的汇率浮动恐惧症--专家

中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。

--中国外汇：应尽快让人民币自由浮动，防止贬值压力不断积累--专家

中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。

【证券/行业】

--中国证券：证监会主席召集机构座谈，听取有关IPO等问题市场意见--消息

两位消息人士透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。

--中国证券：贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载

针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。

--中国企业：铁路物资集团债务重组方案正式落地，将加快推进优质业务重组上市

中国铁路物资(集团)总公司宣布，其与银行债委会成员和私募债持有人正式签署债务重组协议，标志着中国铁物自去年4月5日启动的债务重组历时仅九个月进入具体落地操作实施阶段。

--中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华

对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。

--香港股市：港交所正草拟设立新板方案，吸引不同发展阶段公司上市--CEO

香港交易所行政总裁李小加周四称，港交所正就设立新板草拟方案，计划在适当时候谘询市场，以吸引不同发展阶段的公司上市，扩展香港市场融资能力。此外港交所计划在今年上半年推出中国财政部国债期货，预料将成为对冲境内人民币债券风险的理想工具。

--中国基金：QFII A股基金去年平均业绩跌6.6%，优于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金去年12月的平均业绩跌5.47%，逊于国内股票型基金；去年全年的平均业绩累计跌6.58%，好于国内股票型基金。

--中国汽车：2025年新能源汽车销量占总销量比例目标逾20%--工信部长

中国工业和信息化部部长苗圩日前表示，工信部牵头编制了《汽车产业中长期发展规划》，明确了到2020年新能源汽车年产量将达到200万辆、2025年新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上的发展目标。

--中港个股：中信证券2016年净利同比降近五成，受市场环境影响--业绩快报

中国最大券商--中信证券公布业绩快报称，受市场环境的整体情况影响，公司2016年度经营业绩较2015年同期下降。其中营业收入380亿元人民币，同比下滑32.2%；归属于母公司股东的净利润103.7亿元，亦同比减少47.6%。

--美国个股：中国阿里巴巴与奥委会达成合作协议，成为主要赞助商

中国电商集团阿里巴巴与国际奥林匹克委员会(IOC)周四宣布签署协议，阿里巴巴成为奥运会主要赞助商，直至2028年。阿里巴巴将成为国际奥委会在云服务以及电子商务平台服务领域的官方合作伙伴，与包括可口可乐和麦当劳在内的其它12家公司一道，成为奥运会的主要赞助商。

--中国企业：万达集团称今年营收目标增长4%，将逐步减少地产投资

中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。

--中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》

中国电影股份有限公司公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。（完）