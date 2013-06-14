默多克已提请与邓文迪离婚

路透6月13日(记者 Liana B. Baker) - 新闻集团(NWSA.O)首席执行官默多克已提请与妻子邓文迪离婚，新闻集团周四证实了该消息。

默多克提起离婚申请的原因目前尚不清楚，但默多克的一名发言人称，两人的婚姻彻底破裂已有六个多月。现年82岁的默多克于1999年迎娶了与现年44岁的邓文迪。

离婚申请是在新闻集团将娱乐资产和出版业务正式拆分为两家公司之前几天提出的。默多克将继续担任两家公司的主席。

分析人士称，默多克婚姻的结束不太可能对此次公司分拆造成什么影响。

Gabelli & Co分析师布雷特·哈里斯(Brett Harriss)表示：“我不认为这会给新闻集团的分拆带来实质性影响。她是他的第三任妻子，我认为他不太可能不对这种紧急情况作好准备。”

一名熟知内情的人士称，默多克和邓文迪签有婚前协议，但目前不清楚谁将搬出两人在纽约上东区的公寓。

默多克和邓文迪育有两个年幼的女儿--格蕾丝(Grace)和克洛伊(Chloe)。默多克有四个成年孩子，分别是普鲁登斯(Prudence)、詹姆斯(James)、拉克伦(Lachlan)和伊丽莎白(Elisabeth)。

代表默多克的辩护律师Ira Garr未立即就置评要求回电。

几年前，曾有新闻报道称，邓文迪在为两个女儿与默多克的其他几名子女争夺家族信托基金的表决权。该家族信托基金持有默多克在新闻集团的股票，价值数十亿美元。

截至目前，邓文迪的两个女儿并不持有信托基金中带有表决权的股份。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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