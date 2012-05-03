新闻集团董事会以信任票力挺默多克

路透5月2日电（记者 Yinka Adegoke）---新闻集团(NWSA.O)董事会周三对该集团执行长默多克表示全力支持，英国议会旗下一个委员会不久前指责默多克不适合领导该集团。

新闻集团在董事会召开会议後发表声明称：“董事会对默多克投信任票，这种信任的基础是他在建设新闻集团过程中表现出来的洞察力和领导能力、他作为董事长和执行长的一贯作风、以及他解决特别委员会报告确定的公司错误表现出的决心。”

英国议会文化、媒体暨运动特别委员会周二发布报告，批评了新闻集团处理《世界新闻报》（News of the World）电话窃听丑闻的方式，并将更多责任归咎於该集团高层身上，特别是默多克和其负责欧洲业务的儿子詹姆斯。这让新闻集团颇受打击。

新闻集团董事会在特别委员会发布报告过去近36个小时才站出来力挺默多克的事实，使外界纷纷揣测新闻集团尚未决定如何应对这一敏感事件。

电话窃听丑闻已经导致数十名新闻集团英国员工被捕，还令该集团迫于无奈退出竞购英国天空电视台（BSkyB）BSY.L。

默多克周二向新闻集团员工发表备忘录称，公司对特别委员会处理此事的方式深感遗憾，但除了数月前报告的一起个别事件，公司内部调查并没有发现旗下其他英国报纸存在更多不法行为的证据。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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