美股业绩：新闻集团季度获利高于预期，得益于新闻业务节本措施

新闻集团营收主要依靠在美国、澳洲和英国报业的持股，目前正在多元化业务。

公司受益于电子地产业务强劲增长，包括美国网站realtor.com和对澳洲REA Group 的持股。

包括HarperCollins Publishers在内的书籍出版业务营收第四季增长8%。电子地产服务营收大增67%。

总营收下滑2%至21.4亿美元，不及汤森路透I/B/E/S显示分析师平均预计的21.9亿美元。

截至6月30日当季可归属股东的净亏损3.79亿美元，或每股0.65美元，上年同期为获利1,200万美元，或每股0.02美元。