美股业绩：新闻集团季度获利高于预期，得益于新闻业务节本措施

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
新闻集团营收主要依靠在美国、澳洲和英国报业的持股，目前正在多元化业务。
公司受益于电子地产业务强劲增长，包括美国网站realtor.com和对澳洲REA Group 的持股。
包括HarperCollins Publishers在内的书籍出版业务营收第四季增长8%。电子地产服务营收大增67%。
总营收下滑2%至21.4亿美元，不及汤森路透I/B/E/S显示分析师平均预计的21.9亿美元。
截至6月30日当季可归属股东的净亏损3.79亿美元，或每股0.65美元，上年同期为获利1,200万美元，或每股0.02美元。
扣除特殊项目每股获利0.07美元，高于预期的0.05美元。(完) (编译 白云/王丽鑫；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”