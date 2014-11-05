美股业绩：图书营收强劲推升新闻集团第一财季利润，业绩好于预期

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透11月5日 - 《华尔街日报》的出版商--新闻集团 公布季度营收和获利高于预期，受助于图书出版和在线房地产业务营收增长。
公司股价盘后上涨4%。
第一财季图书出版营收增长约24%，至4.06亿美元，受助于HarperCollins部门的图书销售上升。图书出版约占总营收的19%。
在截至9月30日的第一财季，归属公司股东的净利为6,500万美元，或每股盈余0.11美元，上年同期为亏损2,700万美元或每股亏损0.05美元。
扣除特殊项目后每股盈余0.09美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师预计为每股获利0.03美元，营收为20.9亿美元。
新闻集团股价周三在Nasdaq收报15.30美元，今年累计跌约15%。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。