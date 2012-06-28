新闻集团分拆获董事会批准--WSJ

6月27日在纽约新闻集团公司外拍到的标志。 REUTERS/Brendan McDermid

路透6月27日电（记者 Yinka Adegoke）---《华尔街日报》援引熟悉情况的消息人士报导称，新闻集团(NWSA.O)董事会已原则上批准将这家市值达600亿美元的传媒巨头一分为二，成为独立的出版业务和娱乐业务。

由董事长默多克（Rupert Murdoch）为首的新闻集团董事会周三召开会议，预计会在周四宣布打造两家上市公司的决定。

多年来，默多克一直抵制着一些大股东要求分拆或出售增长放缓、甚至亏损的报纸业务的压力，但他却突然作出让外界始料未及的这一决定。在旗下英国报纸发生窃听丑闻後，该集团面临的分拆报纸业务的压力日渐加大。

一位知晓内部对话的新闻集团内部人士称：“就在最近的一个月前，他（默多克）仍说绝不会这麽做。”

新闻集团麾下的《华尔街日报》称，二十世纪福克斯、福克斯广播网及福克斯新闻频道等娱乐业务将组成一家公司，《泰晤士报》、《The Australian》及哈珀柯林斯出版社（HarperCollins）等出版资产将组成另一家公司。

该集团在周二发布的一份简短声明中仅称，正在“考虑”分拆公司。据熟悉此事的人士称，新闻集团已聘请投资银行摩根大通、高盛和Centerview作为分拆顾问。

《华尔街日报》称，周三的董事会会议持续了约一个半小时，由谁掌舵出版业务等诸多细节尚未敲定。

新闻集团澳大利亚子公司的发言人未对公司分拆计划是否获批立即置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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