新闻集团第三财季营收下滑且低于预期 因广告营收减少

路透5月5日 - 新闻集团(NWSA.O)公布季度营收和获利下滑，因汇率变动和报纸广告营收减少。

新闻集团第三财季总营收下降1%至20.6亿美元。汤森路透I/B/E/S访查的分析师原本预计营收为21.1亿美元。

新闻和信息服务部门营收下降9%至13.5亿美元，该部门营收占公司总营收的65%左右。

报纸广告营收减少12%，发行营收下滑6%，部分归因于汇率波动。华尔街日报广告营收下降11%。

新闻集团一直在多元化经营，向其他领域拓展，其中最引人注目的是向数字不动产服务的扩张。该业务部门当季营收大增67%至1.7亿美元。新闻集团由梅铎(默多克,Rupert Murdoch)掌控。

新闻集团首席执行官Robert Thomson在一份声明中称，不动产将“为长期扩张提供支撑”。

新闻集团图书出版部门营收增长14%至4.02亿美元。

截止3月31日的第三季度，归属于股东的净利降至2,300万美元，或每股盈余4美分，上年同期归属于股东的净利为4,800万美元，或每股盈余8美分。

对与英国窃听丑闻相关项目进行调整后，当季每股盈余为5美分。(完)

(编译 杜明霞/汪红英；审校 王丽鑫/白云)

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