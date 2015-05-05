新闻集团第三财季营收下滑且低于预期 因广告营收减少

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月5日 - 新闻集团(NWSA.O)公布季度营收和获利下滑，因汇率变动和报纸广告营收减少。
新闻集团第三财季总营收下降1%至20.6亿美元。汤森路透I/B/E/S访查的分析师原本预计营收为21.1亿美元。
新闻和信息服务部门营收下降9%至13.5亿美元，该部门营收占公司总营收的65%左右。
报纸广告营收减少12%，发行营收下滑6%，部分归因于汇率波动。华尔街日报广告营收下降11%。
新闻集团一直在多元化经营，向其他领域拓展，其中最引人注目的是向数字不动产服务的扩张。该业务部门当季营收大增67%至1.7亿美元。新闻集团由梅铎(默多克,Rupert Murdoch)掌控。
新闻集团首席执行官Robert Thomson在一份声明中称，不动产将“为长期扩张提供支撑”。
新闻集团图书出版部门营收增长14%至4.02亿美元。
截止3月31日的第三季度，归属于股东的净利降至2,300万美元，或每股盈余4美分，上年同期归属于股东的净利为4,800万美元，或每股盈余8美分。
对与英国窃听丑闻相关项目进行调整后，当季每股盈余为5美分。(完)
(编译 杜明霞/汪红英；审校 王丽鑫/白云)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。