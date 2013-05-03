新闻人物：波洛兹任加拿大央行总裁

图为2013年5月2日在渥太华拍到的波洛兹。 REUTERS/Chris Wattie

路透渥太华5月2日 - 周四波洛兹被任命为下任加拿大央行总裁，他被外界视为拥有雄厚金融背景的央行外部人士，完全有能力应对加拿大的政治与行政环境。

现年57岁的波洛兹，自6月3日起接替卡尼出任加拿大央行总裁一职，卡尼卸任后将出任英国央行总裁。

加拿大市场人士认为，在外部候选人中，波洛兹是接替卡尼的最强人选，因为他具备货币政策、预测及金融市场方面的历练。但他的雀屏中选算是个意外，多数人原本预期卡尼的副手会上位。

波洛兹过去14年担任加拿大出口信贷机构的高层主管，早期曾在央行同样任职14年。

在他任职央行期间，波洛兹领导颇具声望的研究部门，该部门负责加拿大经济的所有研究和分析工作，而央行则据此制订政策。

波洛兹在离开央行后，有五年的时间担任 International BankCredit Analyst的执行主编，该公司每个月会出版全球投资研究报告。

1999年，波洛兹加入Export Development Corporation(EDC)，担任首席经济学家，并在2010年升任为总裁。EDC是一家半独立的机构，向加拿大商品的进口商提供贷款。

这是加拿大央行连续第三次舍弃最资深的内部人士，而由外部人士来接任总裁一职。

外界原本普遍看好央行的二号人号Tiff Macklem是热门人选，但如同之前的两位央行总裁副手在2008年和2001年一样，都错失了总裁一职。

外界形容波洛兹非常能言善道，他拥有西安大略大学经济学博士学位，并曾以访问学者的身份在国际货币基金组织(IMF)工作过一段时间。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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