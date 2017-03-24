焦点人物：日本央行总裁黑田东彦称目前没有理由撤回刺激计划

焦点：特朗普预算案提议未来10年削减3.6万亿美元政府开支
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透东京3月24日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，现在没有理由撤回该行的大规模货币刺激计划，也不用提高债券收益率目标，因通胀率离2%的目标依然很远。
黑田东彦还打消了金融市场的担忧，即在收益率曲线控制框架之下，日本央行最终将失去控制长期利率的能力。
“我认为我们现在不需要提高利率目标，”黑田东彦在路透Newsmaker活动中表示。
但他说：“如果日本通胀率大幅上升，那么日本央行可能会在某个时候讨论调整利率目标。”
黑田东彦表示，虽然日本的企业环境和物价都正在改善，但前景依然面临下滑的风险，因广泛层面的经济活动尚未强劲到足以推升通胀。
“在决定货币政策时，我们必须考虑基础通胀趋势...我们不能仅仅是因为油价上涨推高了通胀，就贸然改变货币政策。”他说道。
黑田东彦还补充道，日本央行也不能仅仅因为海外长期利率上升，就提高公债收益率目标。一些交易员认为央行调高收益率目标是不可避免的事情。
他亦称，日本央行也看不到有调整购买上市交易基金(ETF)步伐的必要性。
日本央行在3月16日的会议上维持短期利率目标在负0.1%不变，并再度承诺要引导10年期日债收益率在近零水准。
日本央行还维持每年以80万亿日圆速度购债的承诺不变。
低迷已久的日本经济最近数月显露生机，出口和工厂产出因全球需求复苏而获益。
日本1月核心消费者物价指数(CPI)实现逾一年来首次上涨，分析师预计未来将缓慢而稳步加速。
这已导致市场预期剧烈变化。路透访问的分析师中多数人认为，日本央行下一步举措将是开始逐步撤出超宽松货币政策，可能以上调公债收益率目标开始着手。
虽然日本内需持续疲软，但黑田东彦称消费者信心正在改善，消费也在提速，这应鼓励企业调高价格。
日本央行与通胀图表：tmsnrt.rs/28KmQnX
(完)
(编译 王颖/高琦/艾茂林; 审校 孙茉莉/刘秀红/王兴亚)
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