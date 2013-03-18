中国财长楼继伟的三件事：收好钱、管好钱、花好钱

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
记者 毕晓雯
路透香港3月16日电 - 中国的精英圈给新任财政部长楼继伟总结过三个“派”：官员中的学术派、高层中的实干派、体制内的市场派。但经历过因中投巨亏而被全民诟病的压力后，相信什么派都不如未来五年能“收好钱、管好钱、花好钱”让他来的踏实。
十二届全国人大一次会议周六确定了各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等，新出炉的财政部长为63岁的楼继伟，获赞成票2,905票，反对票37票，弃权票10票。
分析人士称，楼继伟从不掩饰他对重回主流财政管理权力层的渴望，在中投公司工作期间，也时常会以学者的身份发表各类他对财经与金融等宏观问题的思考。如今终于如愿以偿，有机会将体制的要求和个人能力结合在一起。
而且，楼继伟还是高级干部中经历颇为完整的官员，不仅有地方工作经验，对财政、金融都通。中投人士在评价他的个人特点时则称，“气场极强，很具影响力，敢说真话，切中要害。”
去年十八大期间，楼继伟曾接受过路透的专访，当时在谈改革时，翻译翻到“要素市场”这个词时，用了capital market，楼继伟马上指出，”这个词翻的不对，“要素市场”不应是capital market。”其严谨态度则可窥一斑。
“对中国经济改革是好事，但对财政部的一些官僚不一定是好事。”一位熟悉财政部的官方人士称，“上次(他)是空降财政部，想完全施展拳脚会有阻力；但这次应该会大刀阔斧一些。”
楼继伟出生于1950年底，曾做过5年的南海舰队部队战士。毕业于清华大学计算机系，是中国首批数量经济系研究生。此后则多年从事体制改革方面的工作，并于1995-1998年任贵州省副省长，随后空降财政部任副部长。
2007年，中投公司成立，时获中国财政部注资2,000亿美元，即约15,000亿元人民币。楼继伟则从财政部副部长之职转任中投董事长，开始其掌管全球最大主权财富基金的投资生涯。
这一年，初生牛犊的中投做了几笔重要的投资：以约30亿美元投资由美国权贵要人发起设立的私募Blackstone；以56亿美元投资了摩根士丹利(MS.N)的转股债券...但随着全球金融危机的蔓延，上述投资产生了巨额亏损。与之形成鲜明对比的，是国外投行则在中资银行的上市退出中获得了可观的回报，一时间，媒体的讨伐声一片。
五年过去了，在他离开中投的时候，交出了一份回报良好的答卷。十八大期间，他接受路透专访时透露：2012年，中投海外投资将稳赚。
2011是中投公司进入实质性满仓运作的第一年，境外投资却三年来首次亏损，投资组合收益率为-4.3%，甚至低于2008年的年度收益率-2.1%。
**强势的实干派**
中国财政官员的作派一直属于比较保守，历来是对财政创收比较在行，但对财政资金的使用却较为保守。
一位财政方面的专家就称，“前几任把钱看的过重，在守财和理财方面倾向保守，只重视财政的创收功能，而对财政资金的使用效率等方面重视不够。”
他称，这从近几届财政部长的作派都有所反映，包括前一届的金人庆，刚刚卸任的谢旭人，工作风格都比较类似。
不过，相较前两任财长任期基本处于中国经济增长强劲的大周期内，楼继伟的未来任期挑战更大。中国经济潜在增长率下降，财政收入大幅增长荣景难再；而新一届政府上台改革意愿强烈，无论是收入分配、结构性减税、财税体制、新型城镇化，都将扩大民生支出。这与财政部门息息相关。
经过这五年的全球市场投资历炼，楼继伟的心态和经验显然已不同以往，对管理财政资金有更科学的方法。
“以前财政部的管理手段很落后，有些地方还用手工记账。这次楼重新掌舵，已经对投资模型、套利公式相当熟悉的他，对科学管理会有建树。”一位中投公司的人士指出.
“他被市场伤过，对市场就更有敬畏之心。当年中投曾因巨额亏损还被上面调查过，对楼的压力可想而知。”他说。“这段经历，相信对他的财政创收理念、财政支出理念都会有影响。”
而楼继伟在中国的官场上应该属于比较有个性的官员，曾是当年朱总理的手下干将，因此也被贴上改革派的标签，“通常他认准的事不太理会别人会怎么想，因此也有人批评他刚愎自用。”这位专家称。
这种鲜明的个性，在他刚刚担任中投董事长时就有所显露。当年，在香港有记者提及中投的巨额亏损时，他直接回答，投资要看长期回报，所有指责都太短视了。
**新财长的改革顺序**
楼继伟十八期间接受路透专访时曾被问到，如何对新一届政府执政后的改革任务进行迫切性排序？
重听当时录音，发现一个很有意思的现象，他对其他领域的改革都能侃侃而谈，但说起财政税收改革，只有简单的一小段话。
他表示，中国的改革是遵循先进行产品和服务市场改革，然后是要素市场。现在产品和服务市场的改革是非常成功的，要素市场也已经进行了相当一部分，现在很大程度上是进行劳动力和土地改革，这方面还需要很多改革。
提及财税改革，他认为，“在一个大的改革的阶段上，自然涉及最大的应该是财政和税收。所以财政和税收的改革应该是下面一个很重要的内容。”可惜，当时没有针对这个问题，对这位未来的财长进行追问。
最后，楼继伟提到，中国到了目前这种开放程度，实际上必须考虑资本项下可兑换的问题。
“这方面涉及到我们的金融改革，我们的银行现在很强壮，但是资本市场还比较弱，如果资本市场没有一个很好的改革和发展，简单的开放资本账户是可能造成麻烦的。”他称，“这方面改革的任务也很重。”（完）
（北京沈燕、康熙泽也对本文有贡献）
(审校 屈桂娟)
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