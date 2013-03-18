中国财长楼继伟的三件事：收好钱、管好钱、花好钱

记者 毕晓雯

路透香港3月16日电 - 中国的精英圈给新任财政部长楼继伟总结过三个“派”：官员中的学术派、高层中的实干派、体制内的市场派。但经历过因中投巨亏而被全民诟病的压力后，相信什么派都不如未来五年能“收好钱、管好钱、花好钱”让他来的踏实。

十二届全国人大一次会议周六确定了各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等，新出炉的财政部长为63岁的楼继伟，获赞成票2,905票，反对票37票，弃权票10票。

分析人士称，楼继伟从不掩饰他对重回主流财政管理权力层的渴望，在中投公司工作期间，也时常会以学者的身份发表各类他对财经与金融等宏观问题的思考。如今终于如愿以偿，有机会将体制的要求和个人能力结合在一起。

而且，楼继伟还是高级干部中经历颇为完整的官员，不仅有地方工作经验，对财政、金融都通。中投人士在评价他的个人特点时则称，“气场极强，很具影响力，敢说真话，切中要害。”

去年十八大期间，楼继伟曾接受过路透的专访，当时在谈改革时，翻译翻到“要素市场”这个词时，用了capital market，楼继伟马上指出，”这个词翻的不对，“要素市场”不应是capital market。”其严谨态度则可窥一斑。

“对中国经济改革是好事，但对财政部的一些官僚不一定是好事。”一位熟悉财政部的官方人士称，“上次(他)是空降财政部，想完全施展拳脚会有阻力；但这次应该会大刀阔斧一些。”

楼继伟出生于1950年底，曾做过5年的南海舰队部队战士。毕业于清华大学计算机系，是中国首批数量经济系研究生。此后则多年从事体制改革方面的工作，并于1995-1998年任贵州省副省长，随后空降财政部任副部长。

2007年，中投公司成立，时获中国财政部注资2,000亿美元，即约15,000亿元人民币。楼继伟则从财政部副部长之职转任中投董事长，开始其掌管全球最大主权财富基金的投资生涯。

这一年，初生牛犊的中投做了几笔重要的投资：以约30亿美元投资由美国权贵要人发起设立的私募Blackstone；以56亿美元投资了摩根士丹利(MS.N)的转股债券...但随着全球金融危机的蔓延，上述投资产生了巨额亏损。与之形成鲜明对比的，是国外投行则在中资银行的上市退出中获得了可观的回报，一时间，媒体的讨伐声一片。

五年过去了，在他离开中投的时候，交出了一份回报良好的答卷。十八大期间，他接受路透专访时透露：2012年，中投海外投资将稳赚。

2011是中投公司进入实质性满仓运作的第一年，境外投资却三年来首次亏损，投资组合收益率为-4.3%，甚至低于2008年的年度收益率-2.1%。

**强势的实干派**

中国财政官员的作派一直属于比较保守，历来是对财政创收比较在行，但对财政资金的使用却较为保守。

一位财政方面的专家就称，“前几任把钱看的过重，在守财和理财方面倾向保守，只重视财政的创收功能，而对财政资金的使用效率等方面重视不够。”

他称，这从近几届财政部长的作派都有所反映，包括前一届的金人庆，刚刚卸任的谢旭人，工作风格都比较类似。

不过，相较前两任财长任期基本处于中国经济增长强劲的大周期内，楼继伟的未来任期挑战更大。中国经济潜在增长率下降，财政收入大幅增长荣景难再；而新一届政府上台改革意愿强烈，无论是收入分配、结构性减税、财税体制、新型城镇化，都将扩大民生支出。这与财政部门息息相关。

经过这五年的全球市场投资历炼，楼继伟的心态和经验显然已不同以往，对管理财政资金有更科学的方法。

“以前财政部的管理手段很落后，有些地方还用手工记账。这次楼重新掌舵，已经对投资模型、套利公式相当熟悉的他，对科学管理会有建树。”一位中投公司的人士指出.

“他被市场伤过，对市场就更有敬畏之心。当年中投曾因巨额亏损还被上面调查过，对楼的压力可想而知。”他说。“这段经历，相信对他的财政创收理念、财政支出理念都会有影响。”

而楼继伟在中国的官场上应该属于比较有个性的官员，曾是当年朱总理的手下干将，因此也被贴上改革派的标签，“通常他认准的事不太理会别人会怎么想，因此也有人批评他刚愎自用。”这位专家称。

这种鲜明的个性，在他刚刚担任中投董事长时就有所显露。当年，在香港有记者提及中投的巨额亏损时，他直接回答，投资要看长期回报，所有指责都太短视了。

**新财长的改革顺序**

楼继伟十八期间接受路透专访时曾被问到，如何对新一届政府执政后的改革任务进行迫切性排序？

重听当时录音，发现一个很有意思的现象，他对其他领域的改革都能侃侃而谈，但说起财政税收改革，只有简单的一小段话。

他表示，中国的改革是遵循先进行产品和服务市场改革，然后是要素市场。现在产品和服务市场的改革是非常成功的，要素市场也已经进行了相当一部分，现在很大程度上是进行劳动力和土地改革，这方面还需要很多改革。

提及财税改革，他认为，“在一个大的改革的阶段上，自然涉及最大的应该是财政和税收。所以财政和税收的改革应该是下面一个很重要的内容。”可惜，当时没有针对这个问题，对这位未来的财长进行追问。

最后，楼继伟提到，中国到了目前这种开放程度，实际上必须考虑资本项下可兑换的问题。

“这方面涉及到我们的金融改革，我们的银行现在很强壮，但是资本市场还比较弱，如果资本市场没有一个很好的改革和发展，简单的开放资本账户是可能造成麻烦的。”他称，“这方面改革的任务也很重。”（完）

（北京沈燕、康熙泽也对本文有贡献）

(审校 屈桂娟)

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