焦点人物：项俊波正带领中国农行闯入资本市场的惊涛骇浪

* 曾奔赴越战的老山前线

* 即将带领最後一家国有商业银行登陆资本市场

* 特别关注风险控制且手法专业

* 一位颇有才情的剧作家

作者 谢衡/张胜男/赵红梅

路透北京6月8日电---他曾奔赴中越战争老山前线,是一位优秀的剧作家,更是一位出色的银行家.在他的带领下,中国四大国有商业银行中历史包袱最为沉重的农业银行ABC.UL最终完成了股份制改造,目前正全力闯入资本市场的惊涛骇浪.

作为农行掌门人,今年53岁的项俊波可以称为中国金融业从业经历最丰富的银行家.在担任农行第一任董事长之前,他曾先後任职中国审计署副审计长、中国央行副行长,并执掌过中国人民银行上海总部.

"从他的经历来看,项俊波拥有成为顶尖银行家所应该拥有的品质,即谨慎与大胆改革的精神兼具,这在当前这种特殊时期显得尤为重要."一位接近项俊波的人士称.因正处於农行上市的敏感时期,该人士拒绝透露姓名.

农行是中国四大国有商业银行中目前唯一未上市的一家,其从股改到准备上市的历程可谓一波三折.与之前上市的中资商业银行不同,农行一直肩负着服务中国八亿农民的特殊使命.项俊波此前曾表示,在商业利益和搞三农金融服务的使命之间取得平衡,就像是要设法把水火融为一体.

而农行此次缩水的IPO(首次公开发行),亦表明潜在投资者对农行未来的盈利能力信心不足.目前国内外资本市场低迷动荡,农行IPO曾一度被传将成为全球最大的一宗IPO,但现在看其或只能成为第四名.

3月农行账面价值为540亿美元,如按照1.5倍市帐率定价,再加上行使超额认购权,农行此次所发行股份的筹资额约为170亿美元.

中国证监会发审委将於周三审核农行的A股IPO申请.据预披露材料,农行本次计划发行A股及H股共476亿股,募资金均将用於补充资本金.该行并预计今年净利至少增长三成.

**控制风险是强项**

项俊波多年审计工作的经历使得他特别关注农行的风险控制,手法亦更专业.

"他(项俊波)属於比较强势的人物,在企业内手腕较硬,但很善于处理外部的各级关系."一位曾与项俊波共事过的央行官员说.

农行的相关人士表示,项俊波2007年到了农行後,农行的内部风险控制等改变比较大,每一级总分行都派驻了审计力量,同时审计力量又归上级管,有单独条线管理并大大强化.

农行目前拥有44.1万员工,比全球市值最大的两家银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)都要庞大.

"之前的农行大案要案层出,每年的违规、涉案金额都是几百亿元(人民币),现在农行的操作风险下降很多."上述央行官员称.

数据显示,农行股改前的2006年末,该行的不良贷款率为23.43%;同年主要商业银行不良贷款率为7.5%.之後,2007年1月的全国金融工作会议确定了农行"面向'三农'、整体改制、商业运作、择机上市"的改革原则.从此农行开始改制上市的漫漫征途.三年後,到2009年末,农行的不良贷款率已下降至2.91%.

但业界亦有讨论认为,若过分关注操作风险及审计风险,则难免掣肘业务创新与发展.

"项俊波他到农行後,农行在风险管控方面的确发生了很大变化,但银行主营业务的发展变化不如对风险防范变化大."一位接近项俊波的人士说.

**剧作才情与军旅背景**

跌宕起伏的人生经历和一直不灭的文学梦想,亦让项俊波刚中有柔.

《中国青年报》此前报导援引熟悉项俊波的业内人士表示,这位"铁面人物"其实拥有"处理复杂情况的智慧".

在项俊波担任审计署京津冀特派员,处理天津蓟县国税局审计工作时,受到黑社会的恐吓.据媒体报导称,当恐吓电话打到他家中时,项俊波冷冷回应说,"告诉你,我参过军、打过仗、负过伤.你想干什麽就干什麽吧,什麽我没见过?"

蓟县国税局大案,成为当年审计署审计长李金华所作审计报告中披露的第一个大案.

而令人惊讶的是,项俊波在以"铁腕金融家"闻名的同时,亦是一位颇有才情的剧作家.他曾创作过电影《远山》、武侠剧《紫剑传奇》,并在由田壮壮执导、李雪健出演的反映审计干部反腐工作的连续剧《人民不会忘记》中,担任制片和编剧.(完)

--审校 张喜良

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