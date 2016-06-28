《路透新闻人物》脱欧引发市场波动 复星寻求更多英国和欧洲投资机会--董事长

作者 简森/张晓翀

路透北京6月28日 - 中国最大综合性民营企业--复星国际(0656.HK)董事长郭广昌周二表示，英国脱欧超出绝大部分人预期，复星在英国的一半项目都做了对冲，所受影响相对中性。复星将脱欧造成的市场大幅波动当成一种机会，并会寻求更多英国和欧洲投资机遇。

现年49岁的他在参加路透新闻人物活动期间接受采访时称，今年还将更多关注发展中国家市场的机会，当前国际市场波动过程可能会提升复星对海外投资的兴趣。他在出席该活动前向路透表示，其海外子公司Ironshore今年将会“尽快上市”。

“今年更多的看一些欧洲，尤其是英国的机会。”他说，同时也会关注发展中市场的机会，布局印度、俄罗斯和巴西市场。

郭广昌并称，对复星来说，房地产和石油是必须要投资的领域，大宗商品现在是介入的好时机，复星将加大石油领域投资力度。以前复星对澳洲洛克石油的投资并不成功，但是为复星积累了经验，培养了团队。

“增加复星整个企业的流动性是我们的战略，”他说，公司计划分拆Ironshore上市，希望今年能够上市。

去年11月，复星国际完成美国保险商Ironshore剩余80%股权的收购，后者成为复星旗下全资子公司。

郭广昌以53亿美元的身家，名列福布斯2016中国富豪榜第19位。

**降低债务成本**

并购和投资意味着公司需要充沛的资金配合。郭广昌称，复星任何一块产业都会和资本市场有一个对接安排。公司整体战略之一就是将之前的非流动性资产变成流动性资产，公司旗下各个业务板块都会这么做。

“公司债务成本要降低，债务久期要适当延长，加大已有债务的流动性。”他补充道。

他5月曾在接受路透专访时表示，复星正致力于成为全球保险、观光和医疗领域的领导厂商，而且也有了降低债务的“明确计划”,努力减少负债以期“尽快”获得投资级评级。

穆迪4月将香港上市的复星国际“Ba3”债信评级展望从负面调回至稳定，因预期该集团“将谨慎扩张，并加强财务纪律”。

他亦强调，今年公司要集中资源在优势产业上，例如大健康产业，今年将拓展大旅游和大健康产业的产业深度。

复星过去20年在中国以外投资约300亿美元，主要是收购欧洲和美国的保险和不动产资产，以及投资旅游集团Club Med和加拿大Cirque du Soleil等。

2016年迄今不到六个月的时间里，中国的海外并购交易额已超过去年创下的全年最高纪录，渴求机会的大陆买家在全球范围内追逐资产，包括房地产、化工和高端科技等项目。中金公司(3908.HK)预计，今年中国企业海外并购交易总额可能达到1,500亿美元。

成立逾20年的复星以医药产业起家，并透过并购拓展至地产、钢铁、矿产、零售等多个产业，之后加大力度发展投资管理及金融保险业务。目前复星旗下拥有多家上市公司，包括复星医药(600196.SS)(2196.HK)、国药控股(1099.HK)、南钢股份(600282.SS)、豫园商城(600655.SS)等。（完）