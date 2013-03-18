郭树清料将惜别证监会 惟望新政勿半途而废

资料图片：2013年1月14日，中国证监会主席郭树清在香港召开的亚洲金融论坛上发表讲话。 REUTERS/Bobby Yip

* 如无意外，郭将是“一行三会”中唯一一位被调离的领导

* 在任的18个月推出多项新政

* 继任者的改革取向倍受各界所关注

* 改革取决于高层的决心，亦要考虑市场的承受能力

作者 谢衡

路透北京3月16日 - “改革派”官员郭树清，如无意外，将会离任中国证监会主席任山东省省长。预计他将也是本次政府换届后，金融系统主管部门“一行三会”（央行、以及证监会、银监会保监会）中唯一一位被调离的领导。

中国两会后，国家领导人和国务院各部委掌门人尘埃落定，央行行长也最终落实由周小川继任。而金融监管层“三会”的领军者，预计不久将会明朗。

作为证监会主席，郭树清在职的18个月里，出台的各种新政几乎超过了之前过去几年中国证券市场政策的总和。郭的继任者接手后，能否把准证券市场脉搏，打胜改革的攻坚战，是各界最为关注的问题。

“郭开启了证券行业去管制化的时代。变革和开放之门，一旦打开了一道缝，就再也关不上了。”上海某大型券商高管说。

自郭树清任证监会主席，“三天一新政”已成为外界对证监会的基本印象。维护投资环境，改革市场弊端，保护中小投资者的种种政策频现。对于这些举措，尽管市场对其有弹有赞，但郭推进资本市场的市场化改革方向仍然受到肯定。

而中国新任总书记习近平上任后，提出“以更大的政治勇气和智慧推动下一步改革”，提出改革工作作风等八条规定，也令外界对中国未来的政治和经济体制改革充满了期待。

“继任者维持资本市场健康稳定发展还是大方针，资本市场要让投资人赚钱才是证券市场的唯一出路。”深圳的一家券商高管说。

自郭树清2011年10月29日就任证监会主席以来，沪综指.SSEC累计下跌7%，而同期美国道琼斯工业指数.DJI和英国富时100指数.FTSE则分别上涨近19%和15%。沪深两市市值目前合计为近24万亿元人民币。

上述深圳的券商高管表示，新任的证监会主席应进一步加强市场投资功能，平衡融资者和投资者的利益。具体包括新股发行价合理化、上市价合理化，分红比例提升，分红过程中税负减免，对投资人回报的强化，以及围绕投资者身上一系列税负的减免等。

敏锐的市场人士已经注意到，在今年的政府工作报告中，对于资本市场有了一个新提法，即“加快发展多层次资本市场体系”，而此前都是“建立、推动、建设”多层次资本市场体系”。

**“书生意气”**

“浓厚的学者气质”,是几乎所有接触过郭树清的人给出的一致评价.而郭树清在证监会主席任上的种种举措，亦让外界感受到他虽长时间侵淫在体制内，却仍无法磨去的“书生意气”。

郭树清甫一上任，就将证监会拥有行政审批权的发行部、创业板部、上市部等9个部门工作5年以上的处级干部，将与没有行政审批权的部门相关岗位干部进行对调。此次轮岗方案共分两轮，涉及处级以上干部共41人，这一举打破了证监会过去5年已经固化的内部平衡。

而回顾所谓“郭氏新政”不难发现，淡化行政审批，坚持市场优先，正是郭树清在证监会主政期间发布诸多政策中力图坚持的原则。

“可有太多人指望管制发财，行政管制越多，寻租的空间才越大啊。”上述总部在上海的某大型券商高管说。

在郭树清推行的这场力度空前的证券市场改革中，最为引人注目的就是IPO(首次公开发行)的核查。一位资深市场人士透露，证监会原本准备把几乎所有的经费和大量的人力都投入到IPO的审查中去，而春节前上证指数的强劲反弹也可以说是因为这一重大利好引发的。

一位与北京高层往来的消息人士就表示，郭树清在证监会得罪了一些人，特别是一些利益团体。而这些人过去从新股发行上获得了巨大的利益。

“过去一年在证监会主席任上的锐意改革，更显示了郭是一位敢于承担责任的官员”,一位接近监管层的资深人士说。

郭树清虽然掀起了一轮资本市场改革的高潮，但亦有评论认为，改革实际上并没有见到很大成效。申银万国董事长汪建熙此前就表示，郭树清改革的方向之一是希望能够建立起市场化的定价机制，但这个定价机制目前为止还没有建立起来。

实际上，中国的证券制度改革不仅牵扯到证监会的定位，更与市场背后各种利益集团的角力相关。改革的愿景能否实现，不仅取决于高层的改革决心，也要考虑市场的承受能力。

**料将主政经济大省**

从掌舵以市值计全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)，到坐阵总市值超过23万亿元人民币的中国证券市场监管，再至主政一个经济大省的地方大员。郭树清将在他的个人履历上翻开新一页。

消息人士此前对路透表示，郭树清即将赴任山东省省长。山东是中国经济发达的省份之一，2012年实现国民生产总值(GDP)5,0013.2亿元，同比增长9.8%，增速较全国GDP7.8%的增速高两个百分点。山东也成为除广东、江苏外第三个CDP超5万亿元的省份。

“山东是北方市场经济最为发达的省份，郭树清去了，相信能进一步完善山东的市场经济建设。实际上，郭树清对社会整体的发展改革也是有很多思考的，去了地方，也许可以去践行他的一些想法。”一位接近郭树清的相关人士说。

郭树清是中国最早参与讨论社会主义市场经济发展方向和制度设计的几个年轻学者之一.

1985年郭树清以社科院博士生的身份参加了对中国经济改革有深远影响的“巴山轮”会议。目前为止，他发表了300多篇有关宏观经济学、比较经济体制的学术论文，并曾两度获得过孙冶方经济学奖。

2005年3月，建行前董事长张恩照因涉嫌受贿而匆忙离任，时任中国国家外汇管理局局长郭树清临危受命接管建行。七个月后,建行成为中国第一家实现IPO的国有商业银行。

在担任中国央行副行长、外管局局长之前,郭树清曾历任国家经济体制改革委员会宏观调控体制司司长、国务院体改办党组成员,以及贵州省的副省长等职务.

在巴曙松为郭树清的书《过剩与贫穷之间》写的书评中,就认为郭树清先后在贵州省和外管局任职,这是两个存在巨大反差、同时也尤其容易引发理论反思的工作环境。

“这使得作者能够从地方管理到国家宏观调控，从贫穷和短缺到以富裕和过剩，以及从国内到国际，以一种相对宽阔而且现实的视野，来系统地考察和思索转型期的中国问题，并以务实的精神去解决所面对的现实问题。”巴曙松表示。（完）

(发稿 谢衡; 审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。