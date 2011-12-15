新闻人物：珠宝大亨郑裕彤为内地掘金铺路

路透香港12月15日电---对於86岁的香港大亨郑裕彤而言,将全球最大的珠宝零售商--周大福珠宝集团有限公司(1929.HK)在香港证交所挂牌上市,等於是为後辈在蓬勃发展的中国珠宝市场巩固地位铺平了道路.

在郑裕彤手中由默默无闻发展成中国家喻户晓珠宝品牌的周大福,周四挂牌首日就达到约190亿美元的总市值,几乎是美国珠宝大腕蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)的两倍.此前周大福通过首次公开发行(IPO)募集资金20亿美元,成为今年香港规模第三大的上市案.

不过受全球金融市场人气疲弱拖累,该股今天一度下挫9%,褪去了部分光芒.

尽管市况不定已导致其他多家公司取消香港上市计划,但周大福珠宝捕捉到微小的窗口机会,成功启动IPO,筹集到未来业务拓展所亟需的资金.

决定推进周大福上市,凸显郑裕彤急於抓住中国内地珠宝市场欣欣向荣的大好机会.内地中产阶层迅速崛起带来的旺盛需求,导致珠宝市场竞争更趋激烈,竞争对手既有蒂芙尼,卡地亚(Cartier)CFR.VX等一线国际知名品牌,又有香港同业周生生国际(0116.HK)和六福集团(0590.HK)等.

"至少10年内,我们无意在中国、香港或澳门以外的地方开设销售点(POS),"郑裕彤之子周大福主席郑家纯说.

周大福--粤语意思为"好运"--将利用此次IPO所筹资金继续买进黄金及钻石,并扩大珠宝店网络.

周大福虽主要由郑家纯及其长孙郑志刚负责运营,但分析师称郑裕彤仍是关键人物,郑裕彤身为这家82年历史企业的名誉主席,在作出重大决策时仍举足轻重.

"我们认为这次上市招股是交班的步骤之一,因为(郑裕彤)希望业务能保持成功,"京华山一分析师麦耀铨说."要达此目标最好的方法之一就是公开上市.这对长期业务来说是好事."

**商业帝国**

郑裕彤也是香港最大地产集团之一新世界发展(0017.HK)的主席,涉足世界各地的房地产、珠宝、基础设施,酒店和通讯等业务.

这位行动敏捷的耄耋老人是香港顶级富豪之一,美国《福布斯》杂志估计他拥有的财富高达90亿美元.

周大福珠宝由郑裕彤的岳父周至元於1929年创立,1998年进军北京开设了首家专营店.目前拥有店铺数量约为1,500家,大部分位於中国内地的260座城市,该公司期望到2016年将珠宝店总数扩展至2,000家.

周大福珠宝以酒红色的商标作为标识,占据香港购物区的显要地段,有些店铺之间的距离仅几步之遥.周大福的广告在双层巴士和地铁站内随处可见,让竞争对手相形见绌.

郑裕彤爱好高尔夫球,个性又很务实,常见他脚踩运动鞋出入香港市区各家周大福店,与员工和顾客打成一片.

郑裕彤声音和蔼,为人友善,一头整齐的黑发和嘴角右侧标志性的黑痣,让他看起来更像是一位普通的中国老伯,而非呼风唤雨的亿万富豪.

**喜欢打牌和广东家常菜**

郑裕彤也喜欢和好友打扑克牌,据亲近他的人士说,他的牌友包括房地产大亨恒基地产(0012.HK)主席李兆基.澳门赌王何鸿燊也是郑的朋友之一,据说郑裕彤仍在何鸿燊的澳博控股(0880.HK)担任非执行董事.

郑裕彤从1947年起开始在周大福当学徒.大家都知道他喜欢广东家常菜,喜欢吃鱼和喝汤.他也是香港着名的慈善家,对於珠江三角洲畔的家乡顺德有深厚的感情.

他与妻子周翠英育有四子,"有很多姓郑的人在他底下做事,虽然不是有血缘关系的亲戚,但都是老乡."一位亲近郑彤裕的人士说.(完)

--编译 肖群英/李婷仪;审校 程琳/白云

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