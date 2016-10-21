新闻稿：中国在支持经济增长和控制债务之间面临艰难抉择--标普

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新加坡，2016年10月20日—中国政府在支持经济增长和控制债务之间面临艰难抉择，标普全球评级近日发布的报告《中国在公共投资资金来源多元化方面取得有限成功》如是表示。

中国一直尝试找到新的公共投资资金来源，从而减小财政预算内支出压力，以此减轻对地方政府融资平台的依赖来进行公共投资。

标普全球评级信用分析师刘欣表示：“去年地方政府获准发行地方政府债券。与此同时，中国政府为了减轻地方政府财政负担推广使用政府和社会资本合作。但是，决策者似乎在改变政府对地方融资平台的依赖来推动公共投资上并没有取得太大的进展。”

我们认为，尽管2016年前两个季度全国和省级国内生产总值（GDP）增速走稳，但鉴于经济趋势走弱，中国地方政府的财政状况面临更大压力。

地方政府融资平台债务规模上升也令投资者担心信用风险方面的问题。

刘欣表示：“由于目前稳增长对投资的依赖性，政府很难摆脱旧有的公共融资模式，从而淡化地方政府融资平台在公共投资中的作用。地方政府融资平台债务规模的上升也会加剧对地方实际债务水平的担心。”