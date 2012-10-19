美国《新闻周刊》将告别纸质版 全面转向数字化

路透10月18日电（记者 Jennifer Saba/Peter Lauria）---在走过79年的纸质出版之路後，世界知名杂志品牌美国《新闻周刊》（Newsweek）将全面转向数字化。

在日益商业化、24小时运转的新闻圈，更多消费者抛弃纸质读物，而偏爱平板电脑与移动设备。《新闻周刊》这一决定凸显出纸质出版物在这一背景下面临的困境。

《新闻周刊》纸质版最後一期将於12月31日推出。

鉴於影响杂志行业大环境的变化，以及《新闻周刊》拥有者、IAC/InteractiveIACI.O公司负责人迪勒（Barry Diller）7月关於纸质杂志生产费用的评论，这一举动并不意外。

在迪勒当时言论发表後，《新闻周刊》及《每日野兽》（Daily Beast）总编辑布朗（Tina Brown）在该杂志的Tumblr轻博客主页上发表一篇名为《危言耸听》（Scaremongering）的文章，试图淡化外界关於《新闻周刊》将全面数字化的猜测。

在接受路透采访时，关於停止发行纸质版的决定，布朗说道：“我们在6月开始展开激烈和集中的讨论，某种意义上说，已探讨好一段时间了。今天，我们感到准备好了，将完全致力於我们规划的道路。”

“当我到《新闻周刊》纸质版工作时，我的确很快感觉它像一种过时的媒介。尽管我仍对它热情不减，但我也觉得，这已经不再是制作新闻的合适媒介。”（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。