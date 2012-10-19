美国《新闻周刊》将告别纸质版 全面转向数字化

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透10月18日电（记者 Jennifer Saba/Peter Lauria）---在走过79年的纸质出版之路後，世界知名杂志品牌美国《新闻周刊》（Newsweek）将全面转向数字化。
在日益商业化、24小时运转的新闻圈，更多消费者抛弃纸质读物，而偏爱平板电脑与移动设备。《新闻周刊》这一决定凸显出纸质出版物在这一背景下面临的困境。
《新闻周刊》纸质版最後一期将於12月31日推出。
鉴於影响杂志行业大环境的变化，以及《新闻周刊》拥有者、IAC/InteractiveIACI.O公司负责人迪勒（Barry Diller）7月关於纸质杂志生产费用的评论，这一举动并不意外。
在迪勒当时言论发表後，《新闻周刊》及《每日野兽》（Daily Beast）总编辑布朗（Tina Brown）在该杂志的Tumblr轻博客主页上发表一篇名为《危言耸听》（Scaremongering）的文章，试图淡化外界关於《新闻周刊》将全面数字化的猜测。
在接受路透采访时，关於停止发行纸质版的决定，布朗说道：“我们在6月开始展开激烈和集中的讨论，某种意义上说，已探讨好一段时间了。今天，我们感到准备好了，将完全致力於我们规划的道路。”
“当我到《新闻周刊》纸质版工作时，我的确很快感觉它像一种过时的媒介。尽管我仍对它热情不减，但我也觉得，这已经不再是制作新闻的合适媒介。”（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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