欧洲奢侈品牌占尽先机 美国企业迟来中国

美国顶尖品牌瞄准迅速发展的中国奢侈品市场，因美国国内经济复苏迟缓；但评论家认为，与欧洲竞争对手相比，美国顶尖品牌对中国市场潜力的认知已经落後。

路透纽约2月10日电---美国顶尖品牌瞄准迅速发展的中国奢侈品市场，因美国国内经济复苏迟缓；但评论家认为，与欧洲竞争对手相比，美国顶尖品牌对中国市场潜力的认知已经落後。

根据贝恩公司，过去两年中国消费者心目中的前五大品牌分别为：路易威登、香奈儿、Gucci、迪奥和Armani，全是欧洲品牌。贝恩预计2011年中国奢侈品销售上升30%。

“因美国国内市场的空间巨大，美国顶尖品牌对亚洲市场的认知迟缓。”趋势预测公司Doneger Group的创意总监David Wolfe表示。

美国市场眼下受累于经济不确定性，尽管美国奢侈品市场仍为全球最大，并且去年有所改善，贝恩仍预计其增速仅为中国的三分之一左右。

“考虑到全球经济状况、发展趋势以及中国市场的机会，美国顶尖品牌忽视中国市场是不明智的行为。”Badgley Mischka设计师之一James Mischka认为。

根据咨询公司麦肯锡的数据，到2015年，中国将占全球奢侈品市场份额的20%，消费额将达到270亿美元，远高於2009年时的100亿美元。

“很多美国品牌登陆中国较晚，很多还没登陆中国。美国消费市场非常庞大，各大品牌乐此不疲，他们的财务状况非常好。如果他们登陆中国市场，将是一笔巨大的投资，需要很长时间。”艾康尼斯中国有限公司总裁曹颖惠说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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