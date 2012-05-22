美国一女性因穿着性感丢工作

5月21日 Lauren Odes和她的律师Gloria Allred（右）在纽约的记者会上。 REUTERS/Brendan McDermid

路透5月21日电(记者 Chris Francescani)---美国新泽西一名女性周一称，她丢掉了在纽约一家内衣商店的临时工作，因其男老板认为她身材太丰满，且在工作场合的穿着太过性感。

现年29岁的Lauren Odes表示，这家名为Native Intimates的内衣商店的正统犹太老板们告诉她，她的穿着对於内衣店而言“太过性感”。Odes身穿紧身亮片黑色连衣裙，脚穿黑色皮革、布满亮片的靴子。

Odes说：“我们不应因胸部大小和身材受到评判。”

Odes的律师、名人律师格洛里亚·奥尔雷德(Gloria Allred)表示，她向美国同等就业机会委员会提交了一份关於性别和宗教歧视的起诉状。

Odes表示，她认为自己的穿着对於内衣销售行业是合适的。

她说，她连续几天被老板警告，说她的装扮太诱人，她应该束胸使其胸部看起来更小，她还被告知穿上一套红色浴袍盖住她的穿着。

她对记者表示：“整个经历对我而言很可怕。我热爱时尚，也会一直热爱下去，但我认为任何女性都不该受到像我遭受的待遇。”

她说自己最终同意买一件毛衣穿在裙子外面，但还是被炒了鱿鱼。

“我知道，正统的犹太男性或许对女性的穿戴有他们自己的看法……但我不认为，任何老板有权利将其宗教信仰强加于我。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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