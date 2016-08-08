（重发）纽约取代伦敦成为全球居住成本最高城市--第一太平戴维斯

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
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路透香港8月8日 - 全球物业顾问--第一太平戴维斯周一发表的报告称，在英国脱欧表决后，纽约取代伦敦成为全球居住成本最高的城市，香港紧随其后，至于伦敦则跌落第三位。
第一太平戴维斯最新发布的生活及工作指数调查报告显示，纽约的居住成本远超香港和伦敦，并较其附近城市三藩市高出接近一倍。
报告是以全球领先城市的人均住宿及办公室租金作比较计算。报告称，在过去的两年半间，伦敦一直占据榜首位置，反映其经济实力和广泛多元的房地产需求。但自英国公投脱欧后因应货币汇率下调，伦敦于世界舞台上更具竞争力，自2016年初至今，伦敦的租金成本按美元计算已下调11%。
＂在世界各地主要城市设立办公的企业，他们总营运成本的约三分之一已交予业主作为租金，而员工的薪金由当地的生活指数而厘定。因此，这些成本波动因素会影响雇主对当地竞争力的评估。＂第一太平戴维斯全球研究部董事Yolande Barnes表示。
纽约的住宅和办公室物业租金在本年初录得轻微上升，虽然写字楼租金增长放缓，但整体住宿费用，在上半年以当地货币计算上涨2%。第一太平戴维斯的研究显示，每名派驻纽约的员工每年所需的生活及工作成本为11.4万美元。伦敦的生活及工作成本为每年约10.01万，香港的成本稍高，每年所需金额为10.1万美元，比去年底升1%。
报告称，自英国公投脱离欧盟后引起的世界货币波动，促使原来变化多元的市场走势变得更为极端。东京的租金以美元计算增幅最强，特别是高级住宅和创意办公室领域，加上日圆势头强劲，令加幅尤其显著。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。
路透东京1月16日 - 日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。 此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。 日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。 “日本经济延续温和反弹势头，未来可望温和扩张，”日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区支行经理季度会议上表示。 这是日本央行七个季度以来首次上调对这么多地区的评估，表明央行对经济复苏正在获得动能更有信心。 日本央行在报告中称，“海外经济继续温和增长，”而收入增加正在帮助刺激支出。 日本央行在地区分行总裁会议上发布的上述报告，将成为央行政策委员会在1月30-31日政策会议上考虑的因素之一。 很多分析师预计，由于经济前景好转，日本央行未来几个月将不会扩大刺激措施。 日本经济增长一直低迷，但随着