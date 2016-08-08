（重发）纽约取代伦敦成为全球居住成本最高城市--第一太平戴维斯

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路透香港8月8日 - 全球物业顾问--第一太平戴维斯周一发表的报告称，在英国脱欧表决后，纽约取代伦敦成为全球居住成本最高的城市，香港紧随其后，至于伦敦则跌落第三位。

第一太平戴维斯最新发布的生活及工作指数调查报告显示，纽约的居住成本远超香港和伦敦，并较其附近城市三藩市高出接近一倍。

报告是以全球领先城市的人均住宿及办公室租金作比较计算。报告称，在过去的两年半间，伦敦一直占据榜首位置，反映其经济实力和广泛多元的房地产需求。但自英国公投脱欧后因应货币汇率下调，伦敦于世界舞台上更具竞争力，自2016年初至今，伦敦的租金成本按美元计算已下调11%。

＂在世界各地主要城市设立办公的企业，他们总营运成本的约三分之一已交予业主作为租金，而员工的薪金由当地的生活指数而厘定。因此，这些成本波动因素会影响雇主对当地竞争力的评估。＂第一太平戴维斯全球研究部董事Yolande Barnes表示。

纽约的住宅和办公室物业租金在本年初录得轻微上升，虽然写字楼租金增长放缓，但整体住宿费用，在上半年以当地货币计算上涨2%。第一太平戴维斯的研究显示，每名派驻纽约的员工每年所需的生活及工作成本为11.4万美元。伦敦的生活及工作成本为每年约10.01万，香港的成本稍高，每年所需金额为10.1万美元，比去年底升1%。

报告称，自英国公投脱离欧盟后引起的世界货币波动，促使原来变化多元的市场走势变得更为极端。东京的租金以美元计算增幅最强，特别是高级住宅和创意办公室领域，加上日圆势头强劲，令加幅尤其显著。（完）