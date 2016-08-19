纽约联储总裁杜德利维持乐观基调 称就业市场正在好转

路透纽约8月18日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四说，就业市场聘雇强劲，而且也见到期待已久的中等薪资岗位招聘，显示劳动市场趋于紧俏，美国经济普遍走在正轨，在言词中他似乎显得更有信心传达对美联储有可能升息的讯息。

杜德利说，过去两个月的聘雇情况“帮助缓和了今年稍早对就业增长恐怕开始停滞的疑虑，(并且)增强我对劳动市场情况持续好转的看法。”杜德利是拥有永久投票权的美国利率决策委员，也是美联储主席叶伦的盟友。

杜德利虽对波多黎各的经济困境谨慎用词，但对美国全国劳动市场则勾勒出相对亮丽的景象。他的言论引发投资者推低美债收益率，美元短暂缩减跌幅，但很快就摆脱杜德利讲话的影响。

本周稍早时，杜德利说可能最快在9月就会升息，取决于经济数据和通胀表现。

“劳动力市场继续收紧，”他周四称，并指就业成本指数和平均时薪两个关键数据显示薪资上涨。薪资2.5%左右的涨幅“表明我们正在接近充分就业。”

杜德利预计下半年经济增长将达到2.5-3%，但他称就业市场的情况将对他是否支持升息产生更大的影响，因美国的生产率仍存在不确定性。“最终，GDP增长在就业增长方面的转化，或许是更为重要的因素，”他说道。

提到纽约联储对劳动力市场“空洞化”的最新研究，杜德利表示“趋势已开始改变。”过去几十年，美国教师和技师等岗位减少，并造成薪资不平等。

“很长时间以来，中等薪资岗位的增长第一次真正超过了高薪资和低薪资岗位的增长，”杜德利称。(完)