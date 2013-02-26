《国际先驱论坛报》更名为《国际纽约时报》

路透2月25日（记者 Jennifer Saba） - 纽约时报公司(NYT.N)周一称，旗下《国际先驱论坛报》（International HeraldTribune）将更名为《国际纽约时报》（International New York Times）。

此举其实不算太大意外。纽约时报正加紧提升其全球知名度，目前正着手剥离旗下许多资产，包括《波士顿环球报》（Boston Globe）。

纽约时报选择汤普森（Mark Thompson）作为新任执行长，一定程度上就归因于其曾掌管BBC的国际新闻经验。汤普森去年11月上任。

“我们相信，我们有很大潜力扩大美国以外的《纽约时报》订阅读者数量。”汤普森在声明中称。

公司发言人说：“计划将《国际先驱论坛报》的所有资产重命名为《国际纽约时报》，但我们将保留对《国际先驱论坛报》这个名称的所有权，或许可用作我们全球品牌战略的补充。”完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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