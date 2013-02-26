《国际先驱论坛报》更名为《国际纽约时报》

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
记者 Jennifer Saba
路透2月25日（记者 Jennifer Saba） - 纽约时报公司 周一称，旗下《国际先驱论坛报》（International Herald Tribune）将更名为《国际纽约时报》（International New York Times）。
此举其实不算太大意外。纽约时报正加紧提升其全球知名度，目前正着手剥离旗下许多资产，包括《波士顿环球报》（Boston Globe）。
纽约时报选择汤普森（Mark Thompson）作为新任执行长，一定程度上就归因于其曾掌管BBC的国际新闻经验。汤普森去年11月上任。
“我们相信，我们有很大潜力扩大美国以外的《纽约时报》订阅读者数量。”汤普森在声明中称。
公司发言人说：“计划将《国际先驱论坛报》的所有资产重命名为《国际纽约时报》，但我们将保留对《国际先驱论坛报》这个名称的所有权，或许可用作我们全球品牌战略的补充。”完）
编译：李富强 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。